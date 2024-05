Grosses défaites électorales pour les Tories au Royaume-Uni

Le parti conservateur britannique au pouvoir a enregistré de nouvelles défaites samedi. Il enregistre sa plus sévère défaite en 40 ans dans un scrutin local. Sadiq Khan, le maire de Londres restera en poste.

Keystone

Les Tories au pouvoir depuis 14 ans au Royaume-Uni ont connu leur pire défaite en 40 ans pour un scrutin local, au cours duquel les électeurs étaient appelés à voter pour une législative partielle – gagnée par le Labour – et pour renouveler une partie des milliers d'élus locaux en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi que onze maires.

Londres conserve son maire

A Londres, l'actuel maire travailliste Sadiq Khan a été réélu largement. Il a décroché un troisième mandat, face à la conservatrice Susan Hall. Le résultat est historique.

Starmer à Downing Street?

Les gains substantiels de l'opposition travailliste renforcent ainsi ses espoirs de voir arriver son chef Keir Starmer à Downing Street après les élections législatives prévues plus tard cette année.

«Aujourd'hui nous célébrons le début d'une page qui se tourne, l'une des dernières étapes avant les élections législatives», Keir Starmer

«Tournons la page du déclin et lançons le renouveau national avec le Labour», a-t-il conclu.

Mais le Premier ministre Rishi Sunak, qui peine à unifier les conservateurs, a encore défendu samedi sa politique, notamment son projet d'expulser des migrants vers le Rwanda ou encore ses baisses d'impôts.

Conflit à Gaza

Tout n'est pas rose non plus pour le Labour, qui a perdu des voix du fait de sa position jugée par certains de ses électeurs trop pro-israélienne sur le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza.

Avant l'annonce du résultat très attendu de la capitale britannique, les travaillistes ont déjà remporté deux scrutins municipaux samedi, à Liverpool et celui de South Yorkshire (Sheffield). Outre Londres, quatre autres résultats sont attendus.

Dans la capitale, l'actuel édile, le travailliste Sadiq Khan, est donné favori face à la conservatrice Susan Hall, mais selon des sources proches des deux camps, l'écart pourrait être finalement moindre qu'anticipé entre les deux candidats. (vz/ats)