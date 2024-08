Dans ce célèbre film d'action, Brad Pitt et Angelina Jolie portent l'un des noms de famille les plus répandus dans les pays anglo-saxons. Image: Disney plus

Voici les noms de famille les plus courants dans le monde

Depuis un bon millénaire, presque tous les êtres humains ont un nom de famille. En Suisse, comme en Allemagne, les Müller sont les plus nombreux. Et qu'en est-il de l'Autriche, du Vietnam ou de Tuvalu? Voici ce que disent les chiffres.

Vous faites partie des Suisses moyens? Alors vous vous appelez Müller. Il s'agit du nom de famille le plus fréquent dans notre pays, suivi de Meier et Schmid. Et pourtant: avec environ 53 000 personnes, les Müller ne représentent toutefois que 0,6% de la population résidente permanente. Cela souligne l'importante diversité des noms de famille en Suisse. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), il en existe 228 455.

Autour du globe, il y existe plus de 30 millions de noms de famille différents, selon la plus grande base de données en la matière: forebears.io.

Le hit-parade des noms les plus répandus est dominé par les patronymes chinois. Les Wang arrivent en tête avec environ 107 millions d'individus, suivis des Li et des Zhang.

Avec plus de 13 millions de personnes, da Silva occupe la 36e place du classement. Très répandu en Suisse, ce nom de famille est même le plus fréquemment porté en Romandie. En 2021, on en comptait quelque 10 200 - un chiffre qui passe à 16 000 à l'échelle du pays.

Le nom le plus fréquent aux Etats-Unis est Smith, tout comme au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Garcia sont les plus nombreux en Espagne, alors que dans les anciennes colonies d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, Hernandez, Rodriguez et Gonzalez sont les noms de famille les plus répandus.

Les noms de famille existent depuis environ 5000 ans, mais ils ne se sont vraiment imposés qu'au Moyen Age, du moins en Europe. Avec l'augmentation de la population, le prénom ne suffisait plus pour distinguer les gens.

Alors d'où viennent nos patronymes? La science distingue en gros six catégories différentes: la provenance basée sur un trait de caractère, sur la profession, sur le nom d'un lieu, sur une autre caractéristique géographique, sur un ancêtre ou sur un parrainage.

En Europe et en Amérique du Nord notamment, les noms de famille issus de professions foisonnent. En Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, il s'agit plutôt de ceux issus d'un trait de caractère ou d'un ancêtre.

Les continents

