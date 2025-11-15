ciel couvert
Le sud du Portugal est ravagé

epa12527873 A view of the damage at a campsite in Albufeira, Portugal, on 15 November 2025, following extreme winds that killed at least one person and injured dozens. EPA/JOAO MATOS
Keystone

La tempête Claudia fait un mort et plusieurs blessés à Albufeira et dans ses environs, au sud du Portugal.
15.11.2025, 18:2815.11.2025, 18:28

Une femme britannique de 85 ans est morte et une vingtaine de personnes ont été blessées samedi à Albufeira et dans ses environs, a indiqué la Protection civile portugaise.

Un drame dû aux des vents violents qui balaient la région de l'Algarve, placée en alerte orange au passage de la tempête Claudia.

Le «phénomène venteux extrême» qui a touché un camping de cette ville touristique y a provoqué la mort d'une femme «de nationalité britannique» de 85 ans, a annoncé le commandant régional de la Protection civile, Vitor Vaz Pinto, lors d'un point de presse.

Deux blessés graves

Cinq personnes ont également été blessées, dont deux «grièvement», et les dégâts y sont importants, a-t-il ajouté. «A notre connaissance, il n'y a aucun disparu», a-t-il encore précisé en début de soirée, alors qu'un précédent bilan faisait état d'une personne disparue.

Les vents, qui ont dépassé 100 km/h dans la zone, ont aussi fait une vingtaine de blessés dans «l'effondrement partiel» du toit d'un restaurant d'une station balnéaire voisine, selon la Protection civile.

epa12527875 A view of the damage at a campsite in Albufeira, Portugal, on 15 November 2025, following extreme winds that killed at least one person and injured dozens. EPA/JOAO MATOS
Keystone

Dans un communiqué, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a exprimé sa «solidarité avec les proches de la victime décédée, à la suite du passage de la dépression Claudia», et souhaité aux personnes blessées «un prompt rétablissement».

Alerte orange

Plusieurs districts du sud du Portugal, dont celui de Faro, sont placés en alerte orange ce samedi en raison des intempéries qui frappent le pays depuis plusieurs jours.

Un couple d'octogénaires a déjà été retrouvé mort jeudi à son domicile près de Lisbonne, en raison des inondations provoquées par les fortes pluies de la nuit précédente.

COP30 au Brésil: les indigènes montent au créneau

La Protection civile a indiqué samedi matin avoir recensé plus de 3300 incidents depuis mercredi dans l'ensemble du pays, principalement des inondations et des chutes d'arbres, en raison des effets de la tempête Claudia.

En Espagne voisine, certaines zones du sud-ouest et du centre-ouest du pays ont été également été placées ce samedi en alerte orange.

(sda/ats/afp)

