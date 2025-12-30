assez ensoleillé
Le prix des péages va augmenter en Italie en 2026

epa12487751 Cars drive past debris on the side of the road at the location where Inter Milan&#039;s second goalkeeper, Josep Martinez, crashed into an elderly man, in Fenegro, Italy, 28 October 2025. ...
Selon le ministère, la plus forte augmentation concernera le tronçon Salerne–Pompéi–Naples.Keystone

Le prix des péages va augmenter en Italie

Avec le début de la nouvelle année, les automobilistes devront s’attendre à des coûts plus élevés pour l’utilisation des autoroutes à péage en Italie.
30.12.2025, 15:2130.12.2025, 15:21

A partir du 1ᵉʳ janvier 2026, les tarifs de presque tous les péages autoroutiers en Italie augmenteront en moyenne de 1,5 %, afin d’être adaptés à l’inflation. Cette adaptation intervient malgré les tentatives répétées du gouvernement pour empêcher une hausse des tarifs, a indiqué le ministère italien des Transports à Rome.

Selon le ministère, la plus forte augmentation concernera le tronçon Salerne–Pompéi–Naples, avec une hausse de 1,925%. Sur l’autoroute du Brenner, très empruntée par les voyageurs venant du nord vers l’Italie, une adaptation tarifaire de 1,46% est prévue.

La hausse des péages suscite des critiques

Le ministère des Transports, dirigé par le vice-président du Conseil Matteo Salvini du parti de droite populiste Lega, a vivement critiqué ces ajustements tarifaires. Il a également fait référence à un arrêt de la Cour constitutionnelle italienne, qui a réduit à néant les efforts du ministère et du gouvernement à Rome pour geler temporairement les tarifs des péages.

Voici ce qu'il faudra payer pour voir cette fontaine à Rome

Les décisions tarifaires concernant les péages autoroutiers en Italie reposent sur un système de calcul complexe. Les hausses de prix sont en principe prévues dans les contrats conclus entre l’Etat et les sociétés concessionnaires. L’inflation est notamment invoquée comme motif.

Toutefois, ces dernières années, plusieurs ajustements tarifaires prévus ont été reportés. Matteo Salvini s’est lui aussi engagé avec véhémence pour empêcher toute adaptation.

En octobre, la Cour constitutionnelle a jugé cette pratique contraire à la Constitution, donnant ainsi raison aux exploitants autoroutiers. L’autorité de régulation compétente a donc fixé une adaptation tarifaire à l’inflation de 1,5 % en moyenne. (sda/ats)

