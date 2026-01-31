ciel couvert
DE | FR
burger
International
Portugal

Le Portugal affronte de nouvelles pluies et des coupures de courant

epa12693177 Effects of bad weather in the Leiria region due to the passage of the Kristin depression, in Leiria, Portugal, 30 January 2026. Portugal is being affected by the effects of the passage of ...
Le Portugal se prépare samedi à de nouvelles pluies abondantes.Keystone

Le Portugal affronte de nouvelles pluies et des coupures de courant

Plusieurs jours après le passage de la tempête Kristin, qui a fait cinq morts, le Portugal se prépare à de nouvelles précipitations abondantes. Environ 200 000 personnes restent privées de courant.
31.01.2026, 21:4431.01.2026, 21:44

Le Portugal se prépare samedi à de nouvelles pluies abondantes, alors qu'environ 200 000 personnes sont toujours privées d'électricité, plusieurs jours après le passage de la tempête Kristin qui a fait cinq morts dans le pays.

L'agence météorologique nationale IPMA a placé l'ensemble du territoire continental portugais en alerte pour de fortes pluies jusqu'à lundi et a appelé la population à se tenir informée.

Le passage de Kristin dans la nuit de mardi à mercredi, accompagné d'averses et de fortes rafales de vent, a provoqué d'importants dégâts sur les infrastructures publiques et de nombreuses habitations.

Elle a également abattu environ 5800 arbres à travers le Portugal.

Un second tour inédit révèle un tournant politique au Portugal

Les services d'urgence ont indiqué avoir effectué 34 sauvetages terrestres et 17 sauvetages aquatiques.

Selon E-redes, l'opérateur du réseau de distribution d'électricité, quelque 198 000 clients étaient encore sans courant samedi après-midi, principalement dans le centre du pays.

La majorité d'entre eux se trouvaient dans le district de Leiria, où la tempête a renversé des poteaux et des lignes à haute tension.

Des générateurs ont été déployés pour alimenter les hôpitaux, les réseaux d'eau et les télécommunications.

Un homme de 73 ans est décédé samedi après une chute d'un toit alors qu'il remplaçait des tuiles à Batalha, près de Leiria, ont indiqué les autorités locales.

Le maire du district, Goncalo Lopes, a lancé un appel aux bénévoles pour aider à réparer les toits endommagés avant l'arrivée de nouvelles pluies.

«À partir de minuit, nous attendons davantage de pluie. C'est quelque chose qui nous inquiète», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision privée SIC. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Le froid tue aux Etats-Unis
2
Le froid tue aux Etats-Unis
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
1
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
1
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les négociations sur l'Ukraine se heurtent toujours à ce «pont»
La Russie et l'Ukraine se retrouvent ce week-end à la table des négociations, pour la première fois sans les Etats-Unis. Si le ton est plus apaisé que par le passé, peu de choses ont changé sur les principaux points de blocage.
Ce week-end, des représentants ukrainiens et russes se réuniront une nouvelle fois à Abu Dhabi. Vraisemblablement sans les Etats-Unis, ou du moins dans un format différent.
L’article