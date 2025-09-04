Onze étrangers se trouvent parmi les blessés de l'accident à Lisbonne. Keystone

Une Suissesse blessée dans le déraillement meurtrier à Lisbonne

Le bilan du drame dans la capitale portugaise s'alourdit à 17 morts. Une Suissesse a été blessée dans l'accident.

Le bilan du déraillement d'un funiculaire de Lisbonne a été porté jeudi à 17 morts après le décès de deux blessés dans la nuit, a annoncé la responsable de la protection civile municipale de la ville. Vingt et une personnes ont été blessées, dont une Suissesse.

Cette dernière est soutenue par l'ambassade suisse sur place, indique le DFAE. La Suisse exprime «toute (sa) solidarité» au peuple portugais après l'accident de funiculaire survenu mercredi soir à Lisbonne, a réagi la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter jeudi sur X.

«La Suisse est en pensée avec les victimes et leurs proches touchés par le tragique déraillement du funiculaire de la Glória à Lisbonne» Karin Keller-Sutter

Onze étrangers se trouvent parmi les blessés, a précisé Margarida Castro: deux Allemands, deux Espagnols, une Française, un Italien, une Suissesse, un Canadien, un Coréen, un Marocain et un Cap-verdien. La nationalité des personnes décédées sera communiquée ultérieurement.

Trois autres funiculaires suspendus

Le bilan des victimes correspond quasiment à la capacité du funiculaire, qui peut transporter une quarantaine de personnes. Quinze des personnes tuées dans l'accident - huit hommes et sept femmes - sont mortes sur place, deux autres, dont l'âge n'a pas été précisé, après avoir été évacuées.

Parmi ces victimes, de nombreux étrangers, ce funiculaire étant l'un des arrêts classiques des touristes dans la capitale portugaise. Selon une source policière citée par le site d'information portugais Observador, une famille allemande a notamment été victime de l'accident: le père aurait été tué, la mère serait dans un état critique et leur enfant de trois ans aurait été légèrement blessé.

Le funiculaire est l'un des arrêts classiques des touristes à Lisbonne. Keystone

Une responsable des secours lisboètes a confirmé la présence d'un enfant de trois ans parmi les blessés, sans préciser sa nationalité. Une enquête a été ouverte alors que les causes de l'accident ne sont pas encore connues.

Par souci de prévention, la mairie a suspendu le fonctionnement des trois autres funiculaires de la ville, «pour vérification de leurs conditions de fonctionnement et de leur sécurité», a précisé Margarida Castro, responsable de la protection civile municipale de la capitale portugaise.

La société qui gère les transports de la capitale portugaise, Carris, a assuré que «tous les protocoles d'entretien» avaient été effectués et précisé avoir ouvert une enquête conjointement avec les autorités pour déterminer les causes du drame. (jzs/ats).