++ DIRECT ++ Les USA bombardent le Venezuela: Maduro capturé

En direct

L'ONU s'inquiète du droit international ++ Moscou exige des «éclaircissements immédiats»

Les Etats-Unis ont frappé le 3 janvier plusieurs sites au Venezuela et affirment avoir capturé Nicolas Maduro, le président. Les derniers développements, par ici 👇
03.01.2026, 15:0903.01.2026, 16:27
  • Les Etats-Unis ont mené dans la nuit de vendredi à samedi une série d'attaques aériennes sur le Venezuela.
  • Le président américain Donald Trump a affirmé que ses forces avaient capturé et exfiltré son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro.
  • La Russie, l’Iran et l’Union européenne ont réagi vivement, tandis que le Venezuela saisit le Conseil de sécurité de l'ONU.
16:45
La Russie "exhorte" les Etats-Unis à libérer Maduro
Moscou a "exhorté" samedi les Etats-Unis à libérer le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse après l'annonce par Washington de la capture du couple plus tôt dans la journée.

"Nous exhortons les autorités américaines à reconsidérer cette position et à libérer le président légalement élu d’un pays souverain ainsi que son épouse", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.
16:44
LLes compagnies américaines interdites de survoler les Caraïbes
Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a "interdit" samedi aux compagnies aériennes immatriculées aux Etats-Unis d'opérer dans l'espace aérien des Caraïbes, évoquant les dangers liés à l'activité militaire après les frappes américaines au Venezuela.

La FAA a émis "une interdiction" de vol au-dessus de plusieurs destinations dans la région "en raison des risques sécuritaires (...) liés à l'activité militaire en cours".
16:25
L'opération contrevient au droit international (Paris)
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a estimé samedi qu'«aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur», après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les forces américaines lors d'une opération qui «contrevient» au droit international.

«L'opération militaire ayant conduit à sa capture contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international», écrit le ministre dans un message sur X: «La France rappelle qu'aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur et que les peuples souverains décident seuls de leur avenir».
16:24
L'ONU s'inquiète du droit international
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est inquiété samedi «que le droit international n'ait pas été respecté» à propos de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les Etats-Unis, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.

L'opération américaine constitue un «dangereux précédent», selon Antonio Guterres qui appelle «tous les acteurs au Venezuela à engager un dialogue inclusif, dans le plein respect des droits de l'Homme et de l'Etat de droit».
15:50
Moscou exige des «éclaircissements immédiats» concernant Maduro
La Russie a condamné samedi l'attaque militaire américaine contre le Venezuela, estimant que «l'hostilité idéologique» avait prévalu. Elle a exigé des «éclaircissements immédiats» après l'annonce par les Etats-Unis de la capture du président Nicolas Maduro et son épouse.

«Ce matin, les Etats-Unis ont commis un acte d'agression armée contre le Venezuela. Ceci est profondément inquiétant et condamnable», a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Venezuela est l'allié principal de la Russie en Amérique du Sud. «Les prétextes utilisés pour justifier de telles actions sont intenables», a ajouté le ministère, regrettant que «l'hostilité idéologique ait triomphé du pragmatisme d'usage».

Dans un second communiqué, la diplomatie russe s'est dite «extrêmement alarmée par les informations selon lesquelles le président vénézuélien, Nicolas Maduro, et son épouse auraient été emmenés de force hors du pays à la suite de l'agression aujourd'hui par les Etats-Unis».

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi que les forces américaines avaient capturé et exfiltré le président vénézuélien, après avoir lancé une «attaque de grande envergure» contre le pays.

Moscou a exigé «des éclaircissements immédiats sur cette situation» et a également soutenu la demande de Caracas d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.
15:13
Trump a offert à Maduro "plusieurs portes de sortie", dit JD Vance
Le vice-président américain JD Vance a déclaré samedi que le Venezuela avait ignoré plusieurs offres des Etats-Unis pour parvenir à un accord.

Donald Trump a offert à Nicolas Maduro "plusieurs portes de sortie", mais "le trafic de drogue doit cesser et le pétrole volé doit être restitué aux Etats-Unis", a-t-il écrit sur X.

"Vous ne pouvez pas échapper à la justice pour trafic de drogue aux États-Unis sous prétexte que vous vivez dans un palais à Caracas", a ajouté le vice-président américain.
15:12
L'UE appelle à la retenue et au respect du droit international
L'Union européenne a appelé samedi au respect du droit international au Venezuela et rappelé son attachement à une transition démocratique et pacifique, après une attaque des Etats-Unis contre ce pays sud-américain et l'annonce de la capture de son président Nicolas Maduro.

Sur le réseau X, la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas a dit avoir appelé à la "retenue", lors d'un échange au téléphone avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

Elle a souligné que le bloc européen suivait la situation "de près", et rappelé que chacun devait respecter le droit international.

Même tonalité de la part d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

"Nous sommes solidaires du peuple vénézuélien et soutenons une transition pacifique et démocratique. Toute solution doit respecter le droit international et la Charte des Nations unies", a réagi Mme von der Leyen, également sur X.

De son côté Antonio Costa, président du Conseil européen, l'instance qui représente les 27 pays membres, a dit suivre la situation avec "une grande inquiétude". Il a appelé à la "désescalade".
15:10
Lula dénonce «une grave atteinte à la souveraineté du Venezuela»
Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a condamné samedi une «grave atteinte à la souveraineté du Venezuela» après les bombardements américains sur Caracas tôt dans la matinée et la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro annoncée par Donald Trump.

«Les bombardements sur le territoire vénézuélien et la capture de son président dépassent les limites de l'acceptable» et menacent «la préservation de la région en tant que zone de paix», a déclaré Lula sur X. Il a également exhorté la communauté internationale, par l'intermédiaire des Nations unies, à «répondre vigoureusement» à ces attaques.
14:00
Venezuela: la Suisse appelle à la désescalade
La Suisse appelle à la désescalade, à la modération et au respect du droit international face à l’attaque américaine contre le Venezuela. Samedi en début d'après-midi, le Département des affaires étrangères ne disposait d’aucune information sur des Suisses éventuellement concernés.

Le respect du droit international implique également le respect de l’interdiction de la violence et de l’intégrité territoriale des Etats souverains, a écrit samedi Nicolas Bideau, chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), sur la plateforme X.

L’ambassade de Suisse au Venezuela suit la situation de près. Tout comme Nicolas Bideau, la représentante de l’UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, s’était déjà exprimée.

Les Etats-Unis ont attaqué des cibles au Venezuela dans la nuit de vendredi à samedi (heure locale) et, selon le président Donald Trump, ont également capturé le chef d’Etat autoritaire Maduro et l’ont emmené à l’étranger. Les frappes aériennes auraient ciblé principalement des bases militaires, des aérodromes, des installations de communication et des ports.
14:41
Madrid se propose comme médiateur au Venezuela
Le gouvernement espagnol a proposé samedi de jouer les intermédiaires dans la crise entre le Venezuela et les Etats-Unis, après les attaques aériennes américaines et l'annonce par le président Donald Trump de la «capture» de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro.

«L'Espagne appelle à la désescalade et à la modération et à agir toujours dans le respect du droit international», a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, se disant «à cet égard (...) disposé à offrir ses bons offices pour parvenir à une solution pacifique et négociée à la crise actuelle».

L'Espagne n'avait pas reconnu les résultats des élections du 28 juillet 2024, officiellement remportées par Nicolas Maduro, mais contestées par l'opposition, dont le candidat Edmundo Gonzalez Urrutia avait fui le Venezuela pour Madrid après le scrutin.

L'Espagne «a accueilli, et continuera d'accueillir, des dizaines de milliers de Vénézuéliens contraints de quitter leur pays pour des raisons politiques, et (...) est disposée à aider à la recherche d'une solution démocratique, négociée et pacifique pour le pays», poursuit le ministère.

Lors des élections de juillet 2024, Nicolas Maduro avait été proclamé vainqueur de la présidentielle par le Conseil national électoral - considéré aux ordres du pouvoir - qui n'avait pas publié le décompte exact des bureaux de vote, arguant d'un piratage informatique.

L'opposition vénézuélienne avait dénoncé une fraude électorale visant son candidat, Edmundo Gonzalez Urrutia, qui s'était présenté au pied levé pour remplacer la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado, déclarée inéligible.
12:51
«Nous vaincrons», lance le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello
Le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, considéré comme un des hommes les plus puissants du pays, a lancé samedi à l'aube, «nous vaincrons» après les attaques des Etats-Unis qui ont annoncé avoir capturé le président Nicolas Maduro.

«Et à la fin de ces attaques, nous vaincrons. Vive la patrie ! Fidèles toujours ! Traîtres jamais», a-t-il lancé à la télévision publique, promettant: «Ce n'est pas la première lutte, ce n'est pas la première bataille (...), nous avons su survivre en toutes circonstances». Des rumeurs sur les réseaux sociaux donnaient M. Cabello pour mort ou arrêté.
12:04
Moscou condamne une attaque «profondément inquiétante»
La Russie a condamné samedi l'attaque militaire américaine contre le Venezuela. Elle a estimé que «l'hostilité idéologique» avait prévalu sur la diplomatie.

«Ce matin, les Etats-Unis ont commis un acte d'agression armée contre le Venezuela. Ceci est profondément inquiétant et condamnable», a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Il a regretté que «l'hostilité idéologique ait triomphé du pragmatisme d'usage».
12:15
Frappes américaines sur le Venezuela, Maduro exfiltré
Le président américain Donald Trump a annoncé samedi que les forces américaines avaient capturé et exfiltré le président vénézuélien Nicolas Maduro, après avoir lancé une «attaque de grande envergure» contre le pays sud-américain.

«Les Etats-Unis d'Amérique ont mené avec succès une attaque de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolas Maduro, qui, avec son épouse, a été capturé et exfiltré du pays», a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social.

Il a ajouté qu'il ferait une conférence de presse dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, au sujet de ces frappes, dont le bilan humain est dans l'immédiat inconnu.

Les Etats-Unis ont achevé leur action militaire au Venezuela après avoir capturé le dirigeant de gauche Nicolas Maduro, a de son côté déclaré samedi le sénateur américain Mike Lee, républicain initialement critique de l'opération, après ce qu'il a décrit comme un appel téléphonique avec M. Rubio.

Ce dernier «ne prévoit aucune action supplémentaire au Venezuela maintenant que Maduro est sous la garde des Etats-Unis», a écrit Mike Lee sur son compte X.
11:11
Caracas accuse Washington d'avoir frappé «des zones résidentielles»
Le ministre vénézuélien de la Défense a accusé l'armée américaine d'avoir «frappé des zones résidentielles» lors de son attaque du Venezuela. Dans un discours enregistré sur les réseaux sociaux samedi à l'aube, il a promis un déploiement massif de tous les moyens militaires du pays.

«Les forces envahisseuses (...) ont profané notre sol (...) allant jusqu'à frapper, au moyen de missiles et de roquettes tirés depuis leurs hélicoptères de combat, des zones résidentielles de population civile», a déclaré le général Vladimir Padrino Lopez, indiquant être de «train de recueillir les informations relatives aux blessés et aux morts».

Il a aussi promis «le déploiement massif de tous les moyens terrestres, aériens, navals, fluviaux et balistiques, système d'armes pour la défense intégrale».
