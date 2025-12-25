Le premier refuge pour anciens animaux de cirque ouvre en Europe.

Kariba est la première résidente du refuge portugais. Image: pangeatrust.org

Ce lieu est inédit en Europe

Dès 2026 au Portugal, des éléphants ayant passé de longues années en captivité pourront vivre dignement dans un refuge imaginé exprès pour eux. Une première sur le continent.

Ralph Schulze / ch media

Un morceau d’Afrique au cœur du Portugal: à 200 kilomètres au sud-est de Lisbonne, un projet inédit en Europe est en train de voir le jour. Entre les communes de Vila Viçosa et d’Alandroal, au milieu de chênaies, de prairies et de cours d’eau, s’étend un vaste territoire destiné à accueillir des éléphants ayant passé leur vie dans des zoos ou des cirques. Bientôt, les premiers pachydermes devraient y déambuler librement.

Le mouvement de protection animale Pangea a acquis ce terrain de 400 hectares, soit l’équivalent d’environ 400 terrains de football, en 2023. Depuis, des étables, des clôtures et de grandes zones ouvertes y sont aménagées. Les premiers éléphants devraient arriver début 2026. Il s’agira d’animaux pour lesquels aucune solution d’hébergement durable n’existe. Le site est le premier sanctuaire de grande ampleur dédié aux éléphants en Europe; à long terme, il devrait s’étendre jusqu’à 1000 hectares.

La directrice de Pangea, Kate Moore, explique:

«Notre objectif est d’offrir une nouvelle vie, dans la dignité, à des éléphants ayant connu la captivité»

Environ 600 éléphants vivent actuellement en captivité en Europe, souvent seuls, sur des sols en béton ou dans des enclos exigus de parcs zoologiques ou d’entreprises de cirque. Dans la plupart des pays européens, comme l’Autriche ou le Portugal, l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques est désormais largement interdite.

En Suisse, il n’existe pas encore d’interdiction générale, mais des prescriptions très strictes. La pression pour bannir les animaux sauvages des spectacles destinés au public ne cesse toutefois d’augmenter.

Kariba , première résidente

La première habitante du futur refuge portugais est déjà connue. Il s’agit de Kariba, un éléphant d'Afrique né en 1985 au Zimbabwe. Après que son troupeau a été abattu par des chasseurs, la jeune femelle a été capturée puis transférée en Allemagne. Kariba a ensuite vécu pendant des décennies dans différents zoos européens.

La voici: Kariba est née dans les années 80. pangeatrust.org

Elle a été capturée au Zimbabwe. Image: pangeatrust.org

L'éléphante est âgée de 40 ans. Image: pangeatrust.org

En 2012, elle a rejoint le parc animalier belge Pakawi, où elle partageait son enclos avec Jenny, une ancienne éléphante de cirque. Mais à la mort de cette dernière en 2022, Kariba s’est retrouvée seule. Tommy Pasteels, le directeur du parc, témoigne:

«Nous avons longtemps pris soin de Kariba, mais nous ne pouvions plus supporter de la voir vivre isolée»

L'éléphante, aujourd’hui âgée de 40 ans et dont l’espérance de vie est encore estimée entre 10 et 20 ans, devrait être transférée début 2026 à Pangea.

Le financement

Le projet est financé par des dons et des fondations. Parmi les soutiens figurent la fondation de protection animale de l’actrice française Brigitte Bardot, la Born Free Foundation britannique, engagée pour la fermeture des zoos et des cirques, ainsi que le grand mouvement international World Animal Protection.

Pour Pangea, l’objectif est clair: après des décennies de captivité, les pachydermes exhibés toute leur vie doivent disposer d’un refuge où ils pourront mener une existence aussi naturelle que possible, et où ils auront enfin le droit de vivre leur vie d'éléphants, tout simplement.