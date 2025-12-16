brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Divertissement

Un bébé koala a été aperçu pour la première fois au zoo de Zurich

Vidéo: watson

Il est si mignon 🥹

Un bébé koala, né mi-mai au zoo de Zurich, a été aperçu récemment sortant de la poche de sa mère. C'est la première naissance d'un Koala depuis 2018.
16.12.2025, 18:5916.12.2025, 18:59

La femelle koala Téa, résidente du zoo de Zurich, porte un petit dans sa poche depuis environ sept mois. Cette naissance n'a été détectée que récemment, lorsque le joey (nom commun donné à tous les petits marsupiaux) a enfin fait sa première apparition, offrant ainsi un spectacle émouvant, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus.

Le petit marsupial est né à la mi-mai, suite à une brève gestation de seulement 35 jours, a annoncé mardi le zoo de Zurich. À leur naissance, ces bébés koalas sont aveugles, nus et aussi petits qu'un ourson gélifié. Ils grandissent ensuite dans la poche maternelle, où leur poids évolue rapidement, passant d'à peine 1 gramme à une moyenne de 300 grammes. Un véritable voyage de transformation pour le jeune animal, qui se développe à l'abri de la poche maternelle.

Ce gorille «danseur» est devenu une star

Un petit koala ne commence à quitter la poche marsupiale qu'à partir de six mois. L'annonce tardive de cet heureux événement s'explique par le fait que les soigneurs n'ont repéré la progéniture que récemment, comme l'a précisé un porte-parole du zoo.

Depuis cette découverte, le jeune animal se montre régulièrement, attirant l'attention des visiteurs.

Le sexe du petit n'a pas encore été déterminé, car «nous ne voulons pas perturber la relation mère-enfant», a expliqué le porte-parole. La mère porte seule la responsabilité de l'élevage: le joey restera avec elle pendant environ 12 mois, le temps d'apprendre tous les comportements essentiels à sa survie et son bien-être.

Eine Koalamutter und ihr Koalababy, Zuerich, 16. Dezember 2025. (Zoo Zuerich/Fabio Suess= *** HANDOUT, EDITORIAL USE ONLY, NO SALES, NO ARCHIVES - DARF NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ABGEBILDETEN EREIGNI ...
Téa et son bébé koala, Zurich, 16 décembre 2025.image: ZOO ZUERICH

Pour Téa et Tarni, les deux seuls koalas du zoo de Zurich à ce jour, ce petit est leur première progéniture. Pour le parc zoologique, c'est la deuxième naissance de koala depuis l'arrivée de ces marsupiaux en 2018, marquant ainsi un moment significatif dans la conservation de cette espèce.

Le zoo de Zurich a malheureusement traversé plusieurs épreuves avec ses koalas par le passé. En 2023, il a dû prendre la décision difficile d’euthanasier la femelle Maisy, après une longue maladie. Âgée de sept ans, Maisy avait perdu du poids, et les examens ont révélé la présence de tumeurs. Entre 2019 et 2021, trois autres koalas ont également perdu la vie au zoo. Pippa, Mikey et Milo sont décédés des suites d’un rétrovirus du koala, un virus courant dans la nature qui affaiblit le système immunitaire de l'animal.

(sda/sbo)

Vous aimez les histoires (bizarres) d'animaux? Par ici
Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles
Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
de Jannik Sauer
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Thèmes
Photographes nominés aux Comedy Wildlife Awards 2025
1 / 39
Photographes nominés aux Comedy Wildlife Awards 2025
partager sur Facebookpartager sur X
Le dernier combat de John Cena
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'amende de cette Suissesse dans un bus reste un mystère
Une Suissesse a été sanctionnée pour avoir voyagé sans billet à Lucerne. Problème: elle n'a jamais fait ce trajet et travaillait à Davos ce jour-là.
Amendée pour un bus qu'elle n'a jamais pris, une habitante de Davos a dû batailler pour prouver son innocence.
L’article