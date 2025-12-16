Vidéo: watson

Il est si mignon 🥹

Un bébé koala, né mi-mai au zoo de Zurich, a été aperçu récemment sortant de la poche de sa mère. C'est la première naissance d'un Koala depuis 2018.



Plus de «Suisse»

La femelle koala Téa, résidente du zoo de Zurich, porte un petit dans sa poche depuis environ sept mois. Cette naissance n'a été détectée que récemment, lorsque le joey (nom commun donné à tous les petits marsupiaux) a enfin fait sa première apparition, offrant ainsi un spectacle émouvant, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus.

Le petit marsupial est né à la mi-mai, suite à une brève gestation de seulement 35 jours, a annoncé mardi le zoo de Zurich. À leur naissance, ces bébés koalas sont aveugles, nus et aussi petits qu'un ourson gélifié. Ils grandissent ensuite dans la poche maternelle, où leur poids évolue rapidement, passant d'à peine 1 gramme à une moyenne de 300 grammes. Un véritable voyage de transformation pour le jeune animal, qui se développe à l'abri de la poche maternelle.

Un petit koala ne commence à quitter la poche marsupiale qu'à partir de six mois. L'annonce tardive de cet heureux événement s'explique par le fait que les soigneurs n'ont repéré la progéniture que récemment, comme l'a précisé un porte-parole du zoo.

Depuis cette découverte, le jeune animal se montre régulièrement, attirant l'attention des visiteurs.

Le sexe du petit n'a pas encore été déterminé, car «nous ne voulons pas perturber la relation mère-enfant», a expliqué le porte-parole. La mère porte seule la responsabilité de l'élevage: le joey restera avec elle pendant environ 12 mois, le temps d'apprendre tous les comportements essentiels à sa survie et son bien-être.

Téa et son bébé koala, Zurich, 16 décembre 2025. image: ZOO ZUERICH

Pour Téa et Tarni, les deux seuls koalas du zoo de Zurich à ce jour, ce petit est leur première progéniture. Pour le parc zoologique, c'est la deuxième naissance de koala depuis l'arrivée de ces marsupiaux en 2018, marquant ainsi un moment significatif dans la conservation de cette espèce.

Le zoo de Zurich a malheureusement traversé plusieurs épreuves avec ses koalas par le passé. En 2023, il a dû prendre la décision difficile d’euthanasier la femelle Maisy, après une longue maladie. Âgée de sept ans, Maisy avait perdu du poids, et les examens ont révélé la présence de tumeurs. Entre 2019 et 2021, trois autres koalas ont également perdu la vie au zoo. Pippa, Mikey et Milo sont décédés des suites d’un rétrovirus du koala, un virus courant dans la nature qui affaiblit le système immunitaire de l'animal.

(sda/sbo)