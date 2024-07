Poutine envoie des chars plus vieux que lui en Ukraine

Moscou est à court de matériel sur le front. Il semblerait que le président russe Vladimir Poutine utilise désormais des chars datant des années 1940.

Julian Alexander Fischer / t-online

Plus de «International»

Un article de

Des images du matériel de guerre obsolète utilisé par les soldats russes, en guerre contre l'Ukraine, apparaissent régulièrement. L'usure du matériel des troupes de Vladimir Poutine est élevée, l'économie nationale n'arrive souvent pas à suivre la production - bien que celle-ci tourne à plein régime.

Les chars sont particulièrement visés. Des rapports récurrents indiquent que la Russie est à court de chars. Ainsi, selon le site web d'intelligence open source Oryx, Poutine aurait déjà perdu 3243 chars en Ukraine. Cela conduit apparemment à des mesures bizarres: la Russie aurait désormais envoyé des chars du modèle T-54 en Ukraine. Celui-ci a été produit dans les années 1940.

Un ancien char qui réapparaît soudain

Ces derniers jours, des blogueurs militaires ukrainiens ont partagé des vidéos dans lesquelles on peut voir le vieux modèle chargé sur un train. Les images proviennent apparemment de la gare d'Uzunovo, à 120 kilomètres au sud-est de Moscou. Il n'est toutefois pas clair de quand datent les images.

Avant cela, des rapports indiquaient que le T-55, son successeur construit à partir de 1958, avait déjà été aperçu. Et déjà à ce moment-là, le public s'était moqué de l'apparition de cet ancien appareil. A titre de comparaison, le Leopard-2 est produit depuis 1978 et son prédécesseur, le Leopard 1, depuis 1965.

Le T-54 de 36 tonnes est donc nettement dépassé sur le plan technique - ce qui comporte également des dangers pour l'équipage de quatre personnes, composé du commandant, du conducteur, du tireur d'élite et du chargeur. Ainsi, les chars que l'on voit sur les vidéos ne disposent pas de blindage réactif. Il s'agit de carreaux enduits qui doivent neutraliser les projectiles adverses par une contre-explosion. Le modèle est donc sans défense face aux attaques d'obus antichars.

Utilisation comme char kamikaze

De plus, le blindage est obsolète et très mince, et l'espace dans le char est extrêmement restreint. Par conséquent, son utilisation dans un duel de chars est pratiquement impossible. Il n'est cependant pas inutile: il est possible de tirer sur les positions de l'adversaire avec le canon de 100 mm. Le char peut également servir d'appui-feu.

Il existe en outre une toute autre possibilité d'utiliser les chars, dont un cas est déjà parvenu jusqu'à nous. Il y a environ un an, des rapports faisaient état d'un T-54 détruit par des soldats ukrainiens qui, selon le ministère russe de la Défense, était chargé de 3,5 tonnes d'explosifs et de cinq bombes FAB-100 d'environ 100 kilos chacune. Selon les médias russes, des soldats ukrainiens seraient morts lors de l'explosion. Une utilisation en tant que char kamikaze, en somme.

La Russie dispose d'importants stocks de ce véhicule de combat à l'ancienne, le T-54/55 étant le char le plus produit au monde. Plus de 83 500 exemplaires ont été fabriqués en Union soviétique depuis 1947. En revanche, on ne sait pas encore exactement où sont transportés les chars sur les images actuelles, ni où ils sont utilisés.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)