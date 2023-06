Poutine est apparu à deux endroits en même temps

Jeudi 22 juin, le président Poutine est apparu à la télévision «en direct», deux fois, dans un laps de temps très court. De quoi relancer les rumeurs quant à un présumé sosie.

Depuis son entrée en fonction en 1999, Vladimir Poutine utilise les médias, et notamment la télévision, pour s'assurer le soutien de la population. En Russie, quiconque allume la télévision voit quotidiennement le dirigeant du Kremlin. Que ce soit lors de réceptions d'Etat, de visites d'hôpitaux ou d'écoles, de remises de décorations ou tout simplement lors des séances d'informations quotidiennes avec les ministres importants de son gouvernement.

Le dirigeant semble, toutefois, avoir un peu forcé sur sa présence médiatique: le président russe a été vu jeudi à deux endroits en même temps. Jeudi 22 juin à 11h55, Poutine s'est entretenu avec le Conseil de sécurité nationale, l'organe important présidé par un proche, Nikolaï Patrouchev. Selon le protocole du Kremlin, la réunion était prévue à midi, rapporte l'agence de presse étatique Tass. L'entretien aurait porté sur la situation en Ukraine et l'état de la contre-offensive. La conférence a même été retransmise en direct par l'agence de presse russe Ria Novosti à partir de 12h03. Selon le compte-rendu, le dirigeant russe a participé à la réunion du Conseil de sécurité par vidéoconférence.

Beaucoup de spéculations

A 12h15, Poutine déposait des fleurs sur la tombe du Soldat inconnu. Comment est-ce possible? Etait-ce Poutine, ou simplement un sosie? Du bâtiment du Sénat au Kremlin, où Poutine a son bureau, jusqu'à la tombe du Soldat inconnu, il y a environ 12 minutes de marche. Même si le cortège de Poutine s'y était rendu au pas de course, cela n'aurait pas été possible, comme le font remarquer des observateurs avisés sur les réseaux sociaux.

Les observateurs de longue date des événements au Kremlin ont donc aussitôt spéculé sur une théorie populaire: celle du sosie. On soupçonne depuis longtemps que Poutine dispose de doublures qui le représentent lors de ses apparitions publiques. La visite sur la tombe du Soldat inconnu, à l'occasion de la fête du souvenir et du deuil, pourrait avoir été une telle occasion.

Était-ce vraiment très différent?

Il pourrait toutefois y avoir une explication beaucoup plus simple derrière cette étrange coïncidence. Par exemple, en Russie, les rumeurs disent que les apparitions du président russe auxquels la télévision donne l'étiquette «en direct» sont en fait enregistrées.

La journaliste et opposante russe Marina Ovsiannikova, entre autres, a raconté que cette pratique est courante. Elle a travaillé pendant des années pour la chaîne de télévision Pervy Kanal, fidèle à Poutine, avant de protester contre la guerre en Ukraine et de s'enfuir à l'Ouest.

Il est donc tout à fait possible que la réunion du Conseil de sécurité ait été enregistrée plus tôt et diffusée plus tard comme étant soi-disant «en direct» par les agences de presse gouvernementales. Poutine aurait ainsi pu effectivement se trouver devant la tombe du Soldat inconnu, où les chaînes de télévision et les photographes l'ont filmé lors de la cérémonie des fleurs.

