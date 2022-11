Conscrits russes photographiés dans une gare de Sébastopol, en Crimée occupée, avant de partir au front, le 9 novembre. Image: sda

Retrait de Kherson: le château de cartes de Poutine s'effondre



C'est désormais chose faite: les dirigeants russes annoncent le retrait de leurs armées de la ville de Kherson. Pour Vladimir Poutine, il s'agit d'une défaite en termes propagande, mais que se passe-t-il sur place?

Patrick diekmann et daniel mützel, kiev

En fait, le retrait était attendu depuis longtemps. L'armée russe se trouvait dans une situation catastrophique dans la province ukrainienne de Kherson – elle était partiellement prise au piège. Des milliers de soldats russes devaient stabiliser la ligne de front au sud. Ils avaient le dos tourné au Dniepr et les ponts d'approvisionnement sur le fleuve étaient régulièrement attaqués avec succès par l'artillerie ukrainienne. Pas d'issue et pas de perspective de renforts rapides.

Selon les services de sécurité occidentaux, les généraux russes demandaient depuis des semaines l'autorisation de se retirer sur la rive orientale du Dniepr afin d'y établir une nouvelle ligne de défense. Mais ce qui était considéré comme militairement raisonnable a été refusé par le Kremlin pour des raisons politiques. Vladimir Poutine aurait personnellement ordonné la défense de la ville de Kherson, ont rapporté les milieux occidentaux du renseignement il y a des semaines. Mais le château de cartes du président russe semble désormais s'être effondré avec fracas.

Le général en chef russe Sergueï Sourovikine avait déjà qualifié la situation à Kherson de difficile en octobre. Image: keystone

La Russie veut se retirer de l'ensemble du territoire occupé à l'ouest du Dniepr, a annoncé, mercredi, le ministère russe de la Défense. Il peut bien sûr s'agir d'une ruse de guerre de Poutine. Mais les dégâts pour la propagande russe sont déjà catastrophiques. Rien que l'annonce équivaut à une révélation: l'aveu de ne pas pouvoir tenir militairement l'une des plus grandes villes conquises depuis février.



Le chef du Kremlin est ainsi menacé d'une nouvelle humiliation militaire par les forces armées ukrainiennes. La pression sur Poutine s'accroît.



Une gifle symbolique au président russe

Après tout, il s'agit de Kherson. C'est la seule capitale régionale que l'armée russe a pu occuper depuis le début de l'ordre d'invasion de Poutine. Une ville stratégique qui alimente en eau la Crimée occupée par les Russes via le canal de Crimée du Nord.

Des manifestations contre l'occupant y ont eu lieu, au cours desquelles des soldats russes ont ouvert le feu sur des manifestants. Mais même après la répression, le calme n'est pas revenu dans la partie occupée de Kherson.

Les régions occupées par la Russie en Ukraine. Image: datawrapper

Des combattants clandestins ukrainiens étaient actifs derrière les lignes ennemies. Des enlèvements, des assassinats et des attentats à la bombe contre des membres de l'administration mise en place par la Russie ont eu lieu à plusieurs reprises.

Dernièrement, le vice-chef de l'administration Kirill Stremooussow est mort, selon les autorités d'occupation russes, prétendument dans un accident de la route. Sur le plan militaire également, la bataille pour la ville de Kherson a été déclarée par la propagande des deux camps comme une bataille qui pourrait décider de la guerre.

Le retrait de l'armée russe, s'il se confirme, serait donc d'abord une grande défaite symbolique qui n'était pas du tout prévue. Ce n'est que fin septembre que le président russe a fait annexer toute la région ukrainienne de Kherson. Du point de vue russe, on pourrait dire que Poutine retire les soldats russes de Russie. Une honte.



Les Ukrainiens ont tiré à l'artillerie sur la région de Kherson. Image: keystone

Selon l'armée russe, Kherson devait pourtant être défendue jusqu'au dernier homme. D'apèrs Poutine, la population a été évacuée afin de la faire sortir de la zone de combat. Les maisons ont été occupées, des lignes de défense ont été mises en place. Et maintenant, une prise de conscience soudaine? Une certaine prudence est en tout cas de mise.



Car une chose est sûre: peu d'informations filtrent de Kherson, le brouillard de la guerre y est particulièrement opaque. L'annonce du retrait pourrait être une tactique de guerre visant à retarder une offensive de l'Ukraine. Ou bien la Russie pourrait vouloir pousser l'Ukraine à une attaque précipitée. Tout cela est possible, mais peu probable.



Le gouvernement ukrainien sent le piège

L'Ukraine se montre de toute façon très méfiante à l'égard des annonces de Moscou. On ne sait pas encore si les troupes ukrainiennes pourront déjà reconquérir un terrain de plus de 4000 kilomètres carrés dans les prochains jours. Le conseiller de Zelensky, Mychajlo Podoljak, prévient qu'il est trop tôt pour parler déjà de «libération de Kherson». Il décrit:

«Nous ne voyons pas de mouvements de troupes russes qui confirmeraient les déclarations du commandement militaire russe»

La situation sur le terrain montrera si les troupes russes se retirent réellement ou si ce n'est qu'un piège pour mettre les forces ukrainiennes à l'abri avant d'entamer une dure bataille rangée.

En fait, c'est le contraire qui se produit actuellement, selon Podoliak:

«L'armée russe renforce actuellement ses troupes dans la région, notamment avec un nombre significatif de soldats mobilisés, y compris des armes lourdes»

Alors que la propagande du Kremlin parle d'un retrait, les troupes russes renforcent leurs lignes de défense sur la rive gauche du Dniepr afin d'empêcher une nouvelle avancée de l'Ukraine, prévient le conseiller de Zelensky.

«Kherson sera définitivement libérée», a déclaré Podoljak, mais on évalue la situation sur la base des faits réels et des informations des services de renseignement, et non sur la base des annonces russes à la télévision:

«Nous ne parlerons de la libération de Kherson que lorsque le drapeau ukrainien flottera à nouveau sur la ville.»

Qu'est-ce qui se prépare sur le front?

De graves combats menacent toujours à Kherson. Des dizaines de milliers de soldats russes sont encore présents dans la région et les préparatifs pour un retrait ne sont donc apparemment pas encore visibles. L'Ukraine le sait: même après un retrait russe, ses troupes devront traverser le Dnipr si elles veulent libérer d'autres parties du sud du pays.

Un calcul ? Vladimir Poutine n'a pas annoncé personnellement son retrait à Kherson. Image: keystone

Mais quel est le plan de Poutine? D'un point de vue stratégique, Kherson serait difficilement défendable par Moscou pendant l'hiver. Le Kremlin se serait en outre retrouvé dans une nouvelle impasse, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou ayant déclaré dans le cadre du retrait que cette mesure visait à protéger ses propres soldats. Si la Russie envoyait tout de même ses soldats dans une bataille sanglante à Kherson, ce serait une catastrophe pour le moral des combattants.

La pression sur le président russe va encore augmenter après cette révélation. Les nationalistes russes, qui réclament depuis des mois déjà l'utilisation d'armes de destruction massive, se sentiront confortés par la prochaine défaite de leur armée. Les dirigeants russes se sentiront obligés de faire une démonstration de force militaire. Il pourrait à nouveau y avoir des attaques massives contre les infrastructures ukrainiennes, comme après l'attaque ukrainienne contre le pont de Crimée.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé le retrait. Image: keystone

Poutine, quant à lui, tente de se mettre hors de la ligne de mire. Pour l'annonce du retrait, il a envoyé Choïgou et le commandant russe en Ukraine, Sergueï Sourovikine. Peut-être pour les présenter comme boucs émissaires, afin que rien de la honteuse défaite ne reste sur le président.

«Commencez à retirer les soldats», a déclaré le ministre russe de la Défense lors de sa conférence de presse. C'est un ordre que beaucoup de gens en Ukraine attendent face à cette guerre – pas seulement à Kherson, mais dans tout le pays.