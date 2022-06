Poutine a voulu bloquer Wikipédia: maintenant il doit aller au tribunal

Wikipédia a été condamné par le Kremlin à payer une amende pour de prétendues fausses informations. Un procès est désormais en cours.

Petar Marjanović Suivez-moi

Tout le monde sait comment fonctionne Wikipédia: l'encyclopédie libre peut être éditée et développée par n'importe qui, pour peu que cette personne soit inscrite sur le site. Ce principe lui a valu un grand succès: il y a désormais plus de 300 versions linguistiques du site, dont le russe.

La guerre menée par la Russie en Ukraine pose de grands défis aux auteurs. La faute à une loi de l'Etat russe qui sanctionne certaines affirmations factuelles. Wikimedia – l'organisation derrière Wikipedia – en a également fait l'expérience: elle a été condamnée par l'autorité russe de surveillance des médias Roskomnadzor à une amende totale de cinq millions de roubles (environ 87 000 francs) pour avoir refusé de supprimer certaines informations.

Les décisions du Kremlin ont visé de nombreux articles de Wikipédia, comme celui sur l'invasion russe de l'Ukraine (2022), la bataille de Kiev ou les crimes de guerre commis pendant l'invasion russe de l'Ukraine. Les articles sur le massacre de Boutcha et sur le bombardement du théâtre et de l'hôpital de Marioupol ont également été touchés.

Le Kremlin critique la présentation «antirusse» de la guerre

Wikimedia ne se laisse pas faire, comme l'indique l'organisation à but non lucratif dans un communiqué. Elle a fait appel de la décision d'un tribunal de Moscou. Dans son argumentation, Wikimedia écrit que les informations sur Wikipédia devraient être protégées par le droit à la liberté d'expression – d'autant plus que le contenu de Wikipédia n'est pas de la désinformation.

«Les informations en question sont basées sur des faits et sont vérifiées par des bénévoles qui éditent et améliorent continuellement les articles du site», écrit Wikimedia. Le contenu est en outre «bien documenté et contient des références à de nombreuses sources d'information établies».

La décision de faire appel n'est pas venue sans critiques politiques. Le juriste de Wikimedia Stephen LaPorte critique le fait que l'argument de Roskomnadzor signifie que:

«Des connaissances bien fondées et vérifiées qui ne correspondent pas aux représentations du gouvernement russe constituent de la désinformation.»

Selon lui, le Kremlin vise des informations qui sont vitales pour la vie des gens en temps de crise.

Aucun commentaire n'est pour l'heure parvenu de la part de Roskomnadzor. Début avril, l'autorité publique russe a fait savoir que Wikipédia était constamment inondé d'«informations inexactes sur le thème de l'opération militaire spéciale en Ukraine». Wikipédia favoriserait ainsi «une interprétation exclusivement antirusse des événements».