La Fédération de Russie est prête à sévir, prétextant que l'article en russe sur la récente invasion de l'Ukraine ne correspondait pas à la version du Kremlin. Rappelons que Facebook et Instagram sont déjà bloqués et sous enquête pour juger si le groupe Meta est une «organisation extrémiste».

Actuellement, la Russie est le pays avec le plus de téléchargements de Wikipédia. Une progression qui se chiffre à 4000%. Avant d'envahir le voisin, la nation de Poutine n'avait que rarement intégré le top 10. Mais après l'invasion de l'Ukraine le 24 février, elle a caracolé en tête pour ne plus la lâcher. Pour être tout à fait précis, le fichier Wikipédia (en russe) a été téléchargé 105 889 fois au cours de la première moitié de mars.

Peu importe l'issue de la guerre, la Russie aura du mal à s'en remettre

En lançant son offensive contre le gouvernement de Volodymyr Zelensky et le peuple ukrainien, Vladimir Poutine s'est mis au ban de la communauté internationale. Analyse.

Faute d'avoir réussi à mettre l'Ukraine à genoux en quelques jours, Vladimir Poutine n'a plus qu'une solution: détruire les villes et massacrer la population civile pour obtenir un cessez-le-feu dans des conditions qui, espère-t-il, pourraient lui être favorables. Non seulement il n'est même pas sûr de gagner ce pari fou, mais il peut être certain que son peuple va payer très cher ces actes de barbarie.