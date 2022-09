Pour Poutine, la guerre en Ukraine est la faute de l'Occident

Pour le président russe, c'est une évidence: l'Occident est responsable de toutes les crises actuelles. Image: sda

Dans un discours prononcé jeudi, le président russe a accusé l'Occident d'être une semeuse de troubles, à l'origine de toutes les crises actuelles - à commencer par la guerre en Ukraine et l'effondrement de son URSS bien-aimée.

Isolé dans une pièce pour une visioconférence, Vladimir Poutine n'a pas mâché ses mots jeudi, devant les chefs des renseignements des pays de la Communauté des États indépendants (CEI). Pour rappel, cet organisme, hérité de la chute de l'URSS, réunit exclusivement d'anciennes républiques soviétiques. L'occasion rêvée de taper un bon coup sur l'Occident.

Les conflits et les crises? C'est la faute de l'Occident

«Dans les conditions actuelles, des conflits se dégradent, de nouvelles menaces apparaissent. Nous devons former un ordre du monde plus juste», a déclaré le président russe.

«Nous savons que l'Occident élabore des scénarios pour attiser de nouveaux conflits dans l'espace de la CEI. Mais nous en avons déjà assez» Vladimir Poutine

«Il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, ce qui se passe aux frontières de certains pays de la CEI», a poursuivi Poutine. Avant de conclure que ces conflits sont «bien sûr» le résultat de l'«effondrement de l'Union soviétique».

«(Cette situation) est liée aux problèmes de l'hégémonie de l'Occident qui est en train de s'effondrer»

«Une hégémonie unipolaire s'écroule inexorablement, c'est une réalité objective que l'Occident refuse catégoriquement d'accepter. Et nous voyons tout ce qui en découle», a encore affirmé Poutine à son auditoire.

Bref, selon le maître du Kremlin, tout est de la faute de l'Occident, qui s'accroche «au passé» et essaie «de mener une politique de diktat dans tous les domaines - des relations internationales à l'économie, en passant par la culture et le sport». Avant de conclure:

«L'Occident créé de nouvelles crises, de nouveaux problèmes, et fait pression sur les pays qui choisissent une voie de développement souveraine»

Vladimir Poutine devrait à nouveau s'exprimer vendredi, à l'occasion de l'annonce de l'annexion de quatre territoires ukrainien occupés.

Le Kremlin accueillera vendredi à 14h00 (suisses) une cérémonie lors de laquelle l'annexion des régions ukrainiennes de Donetsk et Lougansk (est) et Kherson et Zaporijjia (sud) sera formalisée. Selon son porte-parole Dmitri Peskov, le discours prononcé pour l'occasion par Poutine sera «volumineux».(mbr/ats)