Poutine se balade partout avec sa mallette nucléaire, même aux enterrements

Le président russe a participé aux funérailles d'un politicien vendredi. Mais un autre détail a retenu l'attention: Poutine s'y est rendu en amenant la fameuse valise atomique.

Les images font le tour des médias depuis trois jours, et il faut dire qu'elles ne sont pas des plus rassurantes. Vendredi dernier, le président russe a participé à l'enterrement de Vladimir Jirinovski, politicien ultra-nationaliste récemment décédé à 75 ans.

Enfin, «participé à l'enterrement» n'est peut-être pas la bonne formulation, la cathédrale du Christ-Sauveur ayant été totalement vidée de tous ses occupants, y compris les proches du défunt, pour permettre la visite du président. Mais ce n'est pas ça l'important.

Ce qui a provoqué l'inquiétude de la planète, c'est un petit détail, en l'occurrence un objet à la forme très reconnaissable, porté par l'un des hommes qui ont accompagné Vladimir Poutine dans l'église: la mallette nucléaire russe. Oui, cette valise permettant de commander une attaque atomique, qu'on a si souvent vue au cinéma, existe vraiment. Les Russes l'appellent «Tcheguet», les Anglo-saxons, «nuclear football».

Vladimir Poutine et, à droite, l'homme avec la valise nucléaire. Image: Twitter

Si ce détail, révélé par les médias anglais, peut paraître si inquiétant, c'est à cause des affirmations de Vladimir Poutine. Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, le locataire du Kremlin avait en effet menacé de brandir la menace nucléaire.

Vladimir Poutine trimballe la mallette nucléaire partout avec lui, même lors des enterrements, semblent suggérer les images de vendredi. C'est glaçant, mais un tour sur la page Wikipédia consacrée à la Tcheguet met les choses en perspective:

«Le président russe a toujours la valise à proximité» Wikipédia

Bryan Bender, journaliste chez le média spécialisé Politico, affirmait par ailleurs la même chose sur Twitter: «Le président va partout avec le "football nucléaire"» s'offusquait-il, avant de qualifier les articles des tabloïds anglais de «journalisme poubelle». Des mallettes nucléaires seraient également remises au ministre de la Défense et au chef d'état-major.

Boutons rouges et blancs

Mais à quoi ressemble cette fameuse valise? Grâce à des images diffusées il y a quelques années par la télévision russe, on a la réponse à cette question. Et elle risque d'être décevante. On s'attend à quelque chose comme ça:

...mais, en vérité, l'intérieur de la Tcheguet ressemble à ça:

Image: Twitter

Au-delà de son look soviétique, l'engin datant d'une cinquantaine d'années, un autre détail va à l'encontre des stéréotypes: le bouton nucléaire est blanc. La valise présente bien un bouton rouge, mais celui-ci est censé annuler l'ordre. (asi)