Les soldats d'élite de Poutine arrivent

La percée n'a pas encore eu lieu, mais les Ukrainiens attaquent systématiquement les positions russes. Les troupes russes arrivent visiblement à leurs limites, mais c'est sans compter leurs soldats d'élite qui risquent d'arriver sur le front prochainement.

L'offensive ukrainienne donne apparemment du fil à retordre aux troupes russes le long du front. Du point de vue des occupants, la situation semble particulièrement critique à Robotyne au sud et à Bakhmout à l'est du pays. L'armée russe y a récemment envoyé des éléments de la 76e division aéroportée, qui est considérée comme l'une de ses meilleures unités et qui était jusqu'à présent, tenue en réserve. Les experts américains de l’«Institute for the Study of War» (ISW) y voient un signe de la faiblesse des troupes de Poutine.

«Le déploiement de ces troupes et d'autres troupes aéroportées suggère que la Russie a besoin de ses meilleures unités pour stabiliser les zones particulièrement vulnérables le long du front» Institute for the Study of War

«Le commandement de l'armée russe s'est appuyé de bout en bout sur les unités aéroportées et ce rythme soutenu a probablement mis à rude épreuve leur capacité opérationnelle. L'usure de ces troupes rend les actions défensives complexes plus difficiles pour les Russes et devrait empêcher totalement les opérations offensives», poursuit l'institut.

A court terme, le renforcement des troupes russes sur le front sud représente toutefois un défi pour les Ukrainiens, a déclaré l'expert militaire Gustav Gressel à t-online:

«Les prochains jours seront difficiles pour l'Ukraine, car elle doit défendre la percée contre les contre-attaques russes» Gustav Gressel, expert militaire

«Si l'armée ukrainienne se trouve alors derrière la première ligne de défense russe, elle pourra remonter cette ligne par le flanc. Cette percée pourrait alors s'élargir en largeur». Gressel estime que l'offensive russe dans le nord-est de l'Ukraine, près de Koupiansk, est une grave erreur de Poutine.

