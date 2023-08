A la plage en Crimée malgré la guerre: de nombreux Russes ne se laissent toujours pas dissuader. Image: keystone

Pourquoi Zelensky ne renoncera jamais à la Crimée

Mauvaise nouvelle pour le secteur touristique russe: l'Ukraine intensifie ses efforts pour couper les voies d'accès à la Crimée. Mais pourquoi cette région est-elle l'objet de tant de convoitises?

Bojan Stula / ch media

Plus de «International»

2023 est une mauvaise année pour le tourisme russe en Crimée. Depuis mi-juillet, les réservations d'hôtels ont chuté de 45% selon le quotidien économique moscovite Kommersant. Les établissements réagissent en offrant des réductions allant jusqu'à 25%. Le taux d'occupation du mois d'août n'atteint, lui, pour l'instant, que 60% du niveau habituel.

Selon la directrice commerciale de la chaîne d'hôtels Ribera, Elena Pecheritsa, l'effondrement de la demande est surtout dû «aux restrictions de transport ainsi qu'à une certaine appréhension psychologique des familles avec enfants». C'est ce que rapporte le journal Kommersant, sans parler une seule fois de «guerre» ou d'«opération spéciale». Une preuve supplémentaire de la manière dont la campagne contre l'Ukraine est occultée dans le quotidien moscovite.

Cette «appréhension psychologique» est cependant tout à fait justifiée.

Les analystes militaires l'affirment: «L'Ukraine a sérieusement commencé ces dernières semaines à isoler la Crimée du reste du continent»

Image: datawrapper/watson

Le week-end dernier, des baigneurs russes ont mis en ligne de nombreuses photos de nuages blancs et noirs sur le pont de Kertch. L'ampleur exacte des dommages causés par la quatrième vague d'attaques ukrainiennes sur cette importante liaison avec le continent n'a pas été précisée. Les services russes ont indiqué avoir tiré deux missiles au-dessus du pont fortifié. Ils ont aussi détourné 20 drones qui visaient d'autres cibles dans la région.

Et l'Ukraine met le paquet 👇 Kiev envoie ses brigades d'élite sur le front: voici leur objectif

Six jours auparavant, l'Ukraine avait déjà ciblé les ponts nord de Henichesk et de Chonhar. Les missiles «stormshadows» britanniques qui auraient été utilisés ont causé des dégâts bien visibles sur ces deux ouvrages.

Longs embouteillages et pénurie d'essence

La livraison des missiles de croisière britanniques et l'utilisation de drones de moyenne portée d'un nouveau genre constituent les prémices de l'intensification des attaques ukrainiennes sur les ponts de liaison avec la Crimée. Les «restrictions de transport» mentionnées dans Kommersant – longs embouteillages devant les ponts et pénurie d'essence dans les stations-service de Crimée – en sont les conséquences directes.

Ambiance estivale en Crimée, été 2023. Image: keystone

En octobre dernier, alors que ces moyens offensifs n'étaient pas encore disponibles, les services secrets ukrainiens ont dû redoubler d'audace pour faire exploser un camion piégé sur le pont de Kertch. L'attaque a fait sensation dans le monde entier et a bloqué une voie de circulation pendant des semaines.

Pour aller plus loin 👇 Voici le point faible de la Russie en Crimée

Mais ce genre d'actions dignes des films de James Bond n'est plus d'actualité. Si l'Allemagne livre à l'Ukraine ses missiles de croisière Taurus, plus puissants et de plus grande portée, la destruction complète du pont de Kertch deviendra alors possible. Même les propagandistes professionnels de la chaîne d'Etat Rossiya 1 doivent désormais le reconnaître.

La Crimée est capitale pour l'économie

Au vu des derniers développements, l'ancien général américain et commandant de l'Otan, Ben Hodges recommande l'interruption du ravitaillement en Crimée. Son contrôle doit aussi échapper aux troupes d'occupation russes afin de gagner la guerre.

«La clé, c'est la Crimée. Le Kremlin ne se souciera pas le moindre du monde du Donbass si la Crimée tombe»

Hodges a récemment expliqué à la Frankfurter Allgemeine Zeitung que l'Ukraine ne pouvait pas faire autrement, pour des raisons stratégiques, que de faire de la reconquête de la Crimée un objectif de guerre. Tant que la Crimée et les importantes bases navales de Sébastopol et de Feodosiya resteront aux mains de la Russie, le Kremlin bloquera tous les ports ukrainiens. Le régime de Poutine en fait justement la démonstration avec le blocage des exportations de céréales et les attaques sur Odessa.

Sans ses ports, l'Ukraine ne pourra jamais se remettre économiquement de la guerre. Ceux qui demandent à l'Ukraine de renoncer à la Crimée en échange de la paix n'ont «aucune idée de l'économie et de la géographie», conclut Hodges.

Réintégration de la Crimée planifiée

Comme pour renforcer cette intention stratégique, le président Volodymyr Zelensky a annoncé dans son allocution vidéo quotidienne du 8 août, que la réintégration de la Crimée devenait chaque jour plus concrète et était planifiée avec précision. La population de Crimée sera informée «dans les moindres détails» du retour de la «vraie liberté» et de ce que cela signifiera pour la vie quotidienne de chacun.

Casquette soviétique, été 2023. Image: keystone

L'annonce de Zelensky doit être comprise comme un appel aux habitants de la Crimée, principalement russophones après les expulsions, à envisager sereinement la reconquête par l'Ukraine, si cela devait effectivement se produire un jour. En 2020 déjà, le Washington Post écrivait que, selon ses propres sondages, plus de 80% de la population de Crimée saluait l'occupation russe. Rien n'indique que ce chiffre se soit réduit depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

Le président ukrainien ne lâchera rien. Image: NurPhoto

De même, la Crimée reste une destination privilégiée pour les touristes russes, peu dissuadés par le risque de guerre. La péninsule a «son propre public fidèle», confirme Oksana Bulakh du tour-opérateur Alean. En outre, cet été, les séjours balnéaires en Crimée ont coûté deux fois moins cher que dans la région russe de la mer Noire, le Kouban.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker