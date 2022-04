«Qu'ils sortent de la "lose"»: l'appel de Mélenchon aux partis de gauche

Vendredi soir, alors qu'un accord semblait se dessiner avec le PS et EELV, les socialistes ont suspendu les échanges, intimant à LFI de «rompre avec toute logique hégémonique et accepter la pluralité» . Certains ténors du PS et un courant minoritaire du parti refusent ce rapprochement historique avec les Insoumis.

Les tractations avec les écologistes d'EELV, le parti communiste (PCF), le Parti socialiste (PS) et le Nouveau parti anticapitaliste (NPA), tous en dessous de 5%, sont censées s'achever dimanche. Mais elles connaissent des accélérations et des blocages successifs depuis dix jours.

Mais pourquoi les Français passent leur temps à râler?

Il est fort possible qu'un Ukrainien qui passe ses journées à se terrer dans sa cave affiche un degré d'optimisme dans l'avenir plus élevé qu'un Français affalé devant son téléviseur. Pourquoi?

Macron à peine élu que déjà de toutes parts les critiques pleuvaient. Marine Le Pen voyait dans sa défaite la preuve de sa victoire éclatante, Mélenchon mélenchonisait en soulignant que jamais depuis la naissance de l'univers on n'avait vu un président si mal élu, Zemmour bafouillait un discours auquel on n'entravait rien et sur le Champ-de-Mars, de peur de froisser le peuple affamé, c'est à peine si on osait célébrer la victoire de son poulain.