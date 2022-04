Présidentielle 2022

Macron-Le Pen: les punchlines les plus gênantes du débat de 2017

Mercredi 3 mai 2017, la France a les yeux rivés sur le binôme victorieux du premier tour de la présidentielle: Macron (le jeune premier) face à Le Pen (la grande surprise). Résultat? Deux heures et trente-cinq minutes de postillons vindicatifs, de fake news, de coups de semelle sous la ceinture, sans oublier un quintal de moments gênants. Voici le naufrage de la Marine du Front national en quelques punchlines.

Soyons francs: rien que d'y penser, les poils de tous les braves téléspectateurs ayant osé zapper sur le pire débat de toute l'histoire de la Ve République s'hérissent.

Comment ça? Vous avez oublié?

Nous sommes le mercredi 3 mai 2017. Il est vingt heures frappantes quand Emmanuel Macron et Marine Le Pen décapsulent le traditionnel, et très attendu, duel de l'entre-deux-tours de la présidentielle française. Aux yeux de beaucoup, Macron est alors un (presque) inconnu. Le Pen, une (presque) surprise.

Une débâcle et un pugilat

Entre ces boxeurs d'un soir, deux journalistes chargés de mener ou, du moins, de cadrer le débat. Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn, pourtant chefs des services politiques de TF1 et France 2 à l'époque, vont sans doute regretter toute leur vie d'avoir été mêlés à cette débâcle politico-médiatique. Pendant deux heures et trente-cinq minutes, ils assisteront, impuissants (comme tout le monde), à un pugilat présidentiel sans gants, sans hauteur d'esprit et sans équivalent dans l'histoire récente.

Dès la fin du débat, la réaction de Nathalie Saint-Cricq était devenue un mème... plutôt explicite👇

Ce soir-là, le monde a surtout assisté au naufrage politique de Marine Le Pen, et à la fin (tragique) d'un blase qui tirera sa révérence en 2018: le Front national. Personne ne sait vraiment ce qui s'était passé dans la tête de la patronne de l'opposition une fois sous les projecteurs télévisuels. En janvier 2021, la candidate avait levé un peu le voile sur sa catastrophe personnelle, admettant un plantage sur la forme, mais une réussite sur le fond.

«J'ai été trop offensive. J'assume. Je ne me cherche aucune excuse. J'ai choisi de montrer qui était Macron. C'était une erreur stratégique» Marine Le Pen, le 5 janvier 2021.

Reste qu'Emmanuel Macron, lui, n'a eu finalement qu'à esquiver les frêles et maladroites attaques et à garder l'échine droite pour envisager l'Elysée avec assurance.

Dix jours avant le débat de 2022, qui devrait voir apparaître une Marine Le Pen assagie et rassurée par le plébiscite du premier tour, on vous replonge dans l'arène d'il y a cinq ans.

Les meilleures punchlines

L'attaque personnelle sur Brigitte: «Je vois que vous essayez de jouer au professeur et à l'élève, ce n'est pas vraiment mon truc à moi» Marine Le Pen.

La réplique de Macron: «Vous n’êtes pas la candidate de l’esprit de finesse»

Marine, féministe taquine: «La France sera dirigée par une femme. Madame Merkel ou moi» (Merkel, si c'est Macron qui devenait président, évidemment)

La France redécouvre un mot: «Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin» Emmanuel Macron sur le thème de l'immigration. Le candidat d'En Marche deviendra célèbre sur les réseaux grâce à sa réplique.

Le Pen (en lisant ses fiches): «Je suis la candidate du pouvoir d'achat, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter la France, du pouvoir de dépecer la France» Elle utilisera dix fois le verbe «dépecer» durant le débat

Le Pen, un animal politique? «J'ai un projet sérieux, qui n'est pas du saut de cabri» Macron, sur la question du terrorisme en France

La punchline la plus (tristement) célèbre de Le Pen: «Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux, les envahisseurs» Marine Le Pen

Au-delà de sa phrase désormais célèbre, c'est sa gestuelle qui marquera le monde entier. Probablement le moment le plus gênant du débat. Marine Le Pen, submergée par une paranoïa étonnante, mime l'arrivée des «envahisseurs» et ponctue sa prestation d'un rire effrayant.