Présidentielle 2022

Qui est Tanguy David, «l'ami noir d'Eric Zemmour» menacé de mort

L'étudiant reçoit un nombre incalculable de messages racistes depuis son apparition au grand meeting d'Eric Zemmour dimanche dernier, mais aussi à cause de son soutien quotidien au candidat à la présidentielle sur les réseaux sociaux.

«Le "noir derrière Zemmour", c’était moi. Et je suis fier. [...] Ceux qui sont gênés par ma présence peuvent partir, la France se passera d’eux». Sur Twitter, Tanguy David affiche sans crainte son soutien à Eric Zemmour. Ce message, écrit le soir du grand meeting du candidat à la présidentielle française de 2022, répondait aux critiques et aux interrogations de nombreux utilisateurs. En cause: sa présence juste derrière le candidat durant le meeting. L'étudiant ne soupçonnait sans doute pas le déferlement de haine que ça allait engendrer.

Menaces de mort

«Sale tête de nègre», «nègre de maison», «la honte du peuple», «"l'ami noir" d'Eric Zemmour». Les commentaires acerbes à l'encontre de Tanguy David pleuvent à n'en plus finir sur les réseaux sociaux. Suite à la publication du jeune homme de 18 ans, les internautes ont notamment condamné la présupposée incompatibilité entre les origines du jeune Camerounais et son engagement politique jugé à l'extrême-droite. A un tel point que certains l'on menacé de mort, a révélé ce dernier dans ses posts Twitter.

Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste lundi 6 décembre, Tanguy David a confié avoir porté plainte.

Invité de l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste le lundi 6 décembre 2021, Tanguy David est revenu sur les critiques à caractère raciste dont il fait l'objet. Image: touche pas à mon poste capture d'écran

«Les tweets, c'est beaucoup des "tu es un faux negro", "tu fais honte à ta communauté" et même, en cas de participation à cette émission, "on va te décapiter". J'ai donc décidé de porter plainte. Car cela commence à faire beaucoup quand même, et j'ai eu peur de venir ici car on m'a dit que si je venais à Paris pour TPMP, on me décapiterait.»

Durant l'émission, Tanguy David a indiqué que cette place en arrière-plan de la prestation du polémiste le 5 décembre ne lui avait jamais été imposée, contrairement à ce qu'affirment ses détracteurs qui soupçonnent une instrumentalisation politique. Tanguy David a alors insisté sur le fait qu'il avait demandé lui-même à être «au plus près de Zemmour». «Cela m'a certes coûté des amitiés, j'ai perdu des amis, mais je ne regrette rien.», a-t-il précisé.

«La France m'a tout donné»

Pourquoi soutenir un candidat qui lui cause aujourd'hui autant de tort? Sur le plateau d'Hanouna, l'étudiant responsable d'une antenne locale du mouvement Génération Z a répondu avoir «toujours eu des idées de droite». Il a ajouté avoir été séduit par «le courage d'Eric Zemmour» face aux critiques et menaces de mort dont il est également victime.

Aujourd'hui âgé de 18 ans, Tanguy David a débuté des études de droit. Né en Normandie, il explique dans sa biographie être né de parents d'origine française, l'un étant un ouvrier et l'autre fonctionnaire. Pour lui, la France lui a «tout donné» ; à son tour de désormais tout lui donner. «N'en déplaise à ceux qui voudraient me placer dans une case à cause de ma couleur de peau». (mndl)