Prigojine est de retour en Russie avec une mission

Une publication Facebook de Dmitri Sytyi, bras droit du patron des Wagner, vient à démontrer que Evgueni Prigojine est toujours à Saint-Pétersbourg.

Prigojine n'a pas bougé d'une oreille depuis son coup d'Etat, le 24 juin dernier. Comme le prouve un cliché diffusé sur les réseaux sociaux par son bras droit Dmitri Sytyi, responsable du groupe Wagner en Centrafrique, le grand chef des Wagner est bien présent sur le territoire russe.

En marge du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, Prigojine est tout sourire aux côtés de Freddy Mapouka, chef du protocole du président de la République centrafricaine (RCA) Faustin-Archange Touadéra. Des délégations de 49 pays africains – dont 17 chefs d'Etat ainsi que le président sud-africain Cyril Ramaphosa – se sont donné rendez-vous dans la deuxième ville de Russie.

Le chef des «musiciens» a donné une réunion privée avec plusieurs dirigeants centrafricains. Nous pouvons lire sur la légende de la publication:

«M. L'Ambassadeur a partagé avec moi les premières photos du Sommet Russie-Afrique. Nous voyons des visages connus»

Depuis la rébellion Wagner, Prigojine avait trouvé un accord avec Poutine: un billet aller simple pour la Biélorussie. Le président Loukachenko lui a ouvert les bras et accueilli ses forces Wagner. Le chef d'Etat biélorusse avait d'ailleurs, au début du mois de juillet, rappelé que Prigojine pourrait se trouver «peut-être à Moscou, ou ailleurs, mais il n'est pas sur le territoire biélorusse».

Le Financial Times explique avoir authentifié l'officiel centrafricain et assure que la photographie a été prise «dans un hôtel du centre-ville». Le média ajoute que le lieu est bel et bien un établissement hôtelier appartenant «à la famille de Prigojine, qui l’a réservé pour les trois jours du sommet», nommé l'hôtel Trezzini.

Le site russe Fontanka a, de son côté, confirmé et rapporté que de nombreux médias appartenant à l'empire médiatique de Prigojine avaient diffusé cette photographie. Il assure aussi que toutes les chambres sont réservées pour les trois prochains jours. (svp)