«Il faisait des fellations en prison!» Le chef de Wagner humilié dans une vidéo

Une campagne de diffamation est-elle en cours en Russie contre ce confident de Poutine? Evgueni Prigojine se fait publiquement insulter par un prétendu ex-codétenu.

La vidéo d'un prétendu grand criminel russe fait sensation sur les médias sociaux. Un homme qui se présente sous le nom de Sasha Kurara y affirme avoir fait de la prison avec Evgueni Prigojine. Pour rappel, ce dernier est considéré comme un proche de Poutine et est le fondateur du groupe de mercenaires Wagner.

Dans la vidéo, Kurara profère un mélange de diffamations et d'insultes homophobes de la pire espèce à l'encontre de Prigojine. Une lutte de pouvoir dans les milieux de la sécurité russe pourrait être à l'origine de ces propos, visant à limiter l'influence du patron de Wagner.

«En le rejoignant, vous vous associez à un pédé. C'est un pédé, il m'a sucé en prison» Sasha Kurara

La vidéo en question Vidéo: twitter

Dans ce clip d'une minute et demie, Kurara affirme que Prigojine était tout en bas de l'échelle hiérarchique de la prison. Pour prouver sa crédibilité, il montre dans une deuxième vidéo ses nombreux tatouages de prison à la caméra. Selon lui, Prigojine lui aurait pratiqué plusieurs fellations juste pour se divertir:

«Il avait sa place et connaissait sa place» Sasha Kurara

Le «cuisinier de Poutine»

Prigojine porte le surnom de «cuisinier de Poutine», car il a fourni son service de traiteur au Kremlin, à l'armée et aux écoles et s'est ainsi rapproché du président russe. En 1979, à l'âge de 18 ans, il a été condamné pour vol, puis en 1981 pour vol, fraude et implication d'adolescents dans des crimes. Il devait purger 12 ans de prison pour ces délits, mais il a été gracié et libéré en 1990.

Evgueni Prigojine est le fondateur du groupe de mercenaires Wagner. Image: sda

Dernièrement, Prigojine a reconnu pour la première fois avoir fondé la fameuse troupe de mercenaires Wagner. Elle aurait été impliquée dans de nombreux crimes de guerre, notamment lors de la guerre en Syrie. Le groupe joue également un rôle de plus en plus important dans la guerre contre l'Ukraine. Mi-novembre, le chef de Wagner a annoncé vouloir mettre en place des centres de formation et des fortifications à la frontière russo-ukrainienne.

Une campagne de diffamation?

La vidéo, traduite par un blogueur estonien, contient une série d'insultes de mauvais goût contre le fondateur du groupe Wagner. Mais le gangster présumé se réfère également à Grisha Moskovskiy – un autre grand criminel présumé qui avait récemment utilisé les réseaux sociaux pour lancer un avertissement sur l'influence croissante du groupe Wagner en Russie. D'après les informations des services secrets ukrainiens, le Kremlin voit désormais d'un œil critique l'influence croissante de Prigojine.

Ces vidéos dissimuleraient-elles donc une campagne ciblée contre le groupe Wagner, perçu comme sans scrupules, et ses dirigeants? C'est ce que suppose notamment le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovytch. Dans un entretien avec l'agence de presse ukrainienne Unian, ce dernier explique que de telles vidéos pourraient servir à rendre le nom de Prigojine «toxique» dans l'opinion publique russe. Une telle campagne pourrait également gêner le groupe Wagner dans son recrutement de soldats dans les prisons russes.

Récemment, d'autres enregistrements vidéo ont fait sensation en Russie, dans lesquels Prigojine aurait personnellement recruté des prisonniers pour combattre dans la guerre en Ukraine. Les Etats occidentaux ont réagi en imposant des sanctions à Prigojine, né en 1961 dans l'ancienne Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) et les Etats-Unis ont offert une récompense pour sa capture. (t-online, jro)