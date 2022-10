Cette année, Harry et Meghan ne manqueront pas de fêter joyeusement Noël en famille... mais seuls dans leur coin. image: Duke and Duchess of Sussex/PA

Harry et Meghan snobent l'invitation de Charles III pour Noël

Le prince et son épouse ont d'ores et déjà décrété qu'ils ne viendront pas passer les Fêtes au Royaume-Uni. Alors que la publication des mémoires «explosives» d'Harry est imminente, le couple exilé aux Etats-Unis aurait snobé l'invitation du roi Charles, selon des sources.

Noël n'est pas un sujet sensible que chez nous autres, «gens normaux». Au sein des Royals, cette fête familiale peut aussi être source de tensions désagréables.

La preuve: une source proche s'est confiée ce week-end au Mirror: cette année, Harry et Meghan auraient décliné l'invitation pour le traditionnel Noël de la famille royale à Sandringham. Un Noël d'autant plus symbolique qu'il sera le tout premier sans la reine Elizabeth.

Toujours selon cette source anonyme, les relations entre Harry et sa femme Meghan et le reste de la famille royale sont «presque au plus bas».

Les mémoires de la «pièce de rechange» approchent

Des relations qui ne risquent pas de se réchauffer avec la publication imminente des mémoires de Harry. Une œuvre d'«honnêteté brute et sans faille» qui fait frémir la Couronne et dont le titre vient tout juste d'être révélé au grand public. Son nom? Spare. Traduisez: «pièce de rechange» en français.

Grosse ambiance. «Le reste de la famille royale aurait été surpris par le titre des mémoires», indique d'ailleurs le Daily Mail.

Un autre informateur a déclaré au Mirror que le livre pourrait sonner la fin de tout effort de réconciliation entre les Sussex et la famille royale: «Ce livre pourrait sonner le glas de toute relation que Harry veut avoir avec sa famille, c'est désespérant et triste».

Prévu initialement pour «fin 2022» afin de capitaliser sur le lucratif marché de Noël, le livre ne se trouvera finalement pas sur les étagères avant le 10 janvier – en marque de respect après la disparition d'Elizabeth. Selon des rumeurs véhiculées par la presse britannique, le duc aurait également réclamé quelques modifications de dernière minute.

Un changement de titre qui ne va pas arranger les choses

Le dégel semble de plus en plus improbable alors que le roi Charles vient d'être nommé, samedi, nouveau chef de cérémonie des Royal Marines. Un rôle précédemment occupé par... son fiston, Harry.

En effet, le prince avait été nommé capitaine général, en 2017, par la reine Elizabeth, avant d'y renoncer en même temps que ses autres titres royaux. Signe de la sensibilité de la situation: le Daily Mail a révélé qu'Harry a été informé de la décision de son père d'assumer lui-même le poste, peu de temps avant qu'elle ne soit rendue publique. (mbr)