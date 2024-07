La très populaire attraction touristique a pris de l'âge Image: Shutterstock

La rénovation d'Alcatraz va coûter une fortune

La très populaire attraction touristique a pris de l'âge. Les fenêtres doivent être réparées et les colonnes en acier remplacées. Tout cela coûtera près de 48 millions de dollars.

Benjamin Weinmann / ch media

C'est l'une des attractions touristiques les plus populaires de Californie: l'ancienne île-prison d'Alcatraz, également connue sous le nom de «The Rock», dans la baie de San Francisco.

1,4 million de personnes la visitent chaque année, curieuses de découvrir où séjournaient de célèbres criminels comme Al Capone.

Des films hollywoodiens comme «The Rock» (1996) ou «Escape from Alcatraz» (1979) ont participé à la création de son mythe.

Mais l'infrastructure obsolète du bâtiment principal doit être rénovée, comme l'a annoncé cette semaine le National Park Service. Coût de l'opération: 48,6 millions de dollars. Les poutres en acier rouillées et les matériaux dangereux dans les murs en béton doivent donc être remplacés. De plus, les fenêtres doivent être réparées et ont besoin d'être renforcées contre les tempêtes.

Tremblements de terre

En outre, l'infrastructure doit être rendue plus résistante aux tremblements de terre. San Francisco est en effet très sensible à ces derniers. Les travaux dureront jusqu'à l'été 2027, comme l'écrit le magazine américain «Newsweek». L'origine d'Alcatraz remonte à 1909, lorsque l'armée américaine a démantelé l'ancienne forteresse sur le rocher pour y construire une prison militaire.

En 1934, le bâtiment est devenu une prison nationale du ministère américain de la Justice. Outre le chef de la mafia Al Capone de Chicago, des détenus célèbres comme George «Machine Gun Kelly» Barnes et Robert «The Birdman of Alcatraz» Stroud ont été les hôtes de «The Rock».

Mais au fil des années, les coûts de fonctionnement de l'île ont augmenté et l'infrastructure s'est détériorée. La prison a donc été fermée en 1963. Elle a été ouverte aux touristes dix ans plus tard, en 1973.