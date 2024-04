Deux Bâlois auteurs d'un attentat écopent d'une peine alourdie

En 2022, les deux Bâlois ont fait exploser une bombe près d'une maison individuelle à Bâle. Keystone

Les deux jeunes avaient l'intention de faire exploser des bombes aux domiciles de personnes fortunées afin de leur faire payer une rançon en bitcoins valant plusieurs millions de francs.

La Chambre d'appel du Tribunal pénal fédéral a alourdi les peines de deux jeunes Bâlois de respectivement 60 à 64 mois et de 74 à 84 mois de prison. Elle a estimé qu'il était prouvé qu'ils avaient fait exploser une bombe en mars 2022 dans le quartier bâlois de Bruderholz.

Le tribunal les a reconnus coupables de mise en danger par des explosifs et des gaz toxiques dans un but criminel, de dommages matériels qualifiés ainsi que de tentative de fabrication, de dissimulation, de transfert d'explosifs et de gaz toxiques:

Le premier a été condamné pour infraction à la loi sur les armes;

a été condamné pour infraction à la loi sur les armes; Pour le second condamné, âgé de bientôt 26 ans, il s'agit d'une peine globale: la chambre d'appel a révoqué une peine de 20 mois avec sursis prononcée par le tribunal pénal de Bâle-Campagne en novembre 2020.

4 kilos d'explosifs

En 2022, les deux Bâlois ont fait exploser une bombe près d'une maison individuelle à Bâle. Les dégâts matériels se sont élevés à environ 170 000 francs. Ils voulaient faire peur aux propriétaires et demander plus tard une rançon. Mais cela ne s'est pas passé ainsi.

Quelques mois après l'attentat, les deux hommes se sont rendus à Stuttgart, en Allemagne, où ils voulaient acheter 4 kilos d'explosifs plastiques. Le prétendu vendeur s'est toutefois avéré être un enquêteur de la police allemande et les deux Suisses ont été arrêtés.

Les deux Bâlois avaient l'intention de faire exploser des bombes aux domiciles de personnes fortunées afin de leur faire payer une rançon en bitcoins valant plusieurs millions de francs. Ils voulaient se procurer autant d'argent avant leur 30e anniversaire pour ne plus jamais devoir travailler.

Téléphone sur écoute

Le plus âgé a donné des indications concrètes en téléphonant à une collègue sur le fait qu'ils avaient placé la bombe dans le quartier de Bruderholz et l'avaient fait exploser. Il ne savait toutefois pas qu'il était sur écoute.

Tant devant la chambre de jugement que devant la chambre d'appel, les accusés ont largement fait usage de leur droit de refuser de témoigner. Alors que l'homme de 28 ans était responsable de l'action, le plus jeune organisait et planifiait et indiquait à son collègue ce qu'il fallait faire.

Le tribunal pénal de Bâle-Campagne a condamné l'homme de 26 ans pour, entre autres, tentative d'extorsion, actes préparatoires délictueux à un vol, infraction à la loi sur les explosifs et infractions multiples à la loi sur les armes.

Le jugement n'est pas encore définitif et peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral (ats/jch).