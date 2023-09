Ce rappeur français a été condamné à 12 ans de prison pour meurtre

Les enquêteurs ont pu établir que la voiture incendiée lui appartenait et une des vidéos de la scène, prise depuis un appartement, montre un homme de type africain aux cheveux teints en blond, vêtu d'un survêtement Puma. A cette époque, MHD avait les cheveux peroxydés et était ambassadeur de la marque d'habit. (mat/afp)

Charles III doit faire gaffe

Loin de se contenter de son rôle de «joujou diplomatique», le roi d'Angleterre a fait le malin devant le Sénat français ce jeudi matin. A jouer de plus en plus avec le sacro-saint devoir de neutralité, il risque de le mettre en péril.

Un roi d'Angleterre est un jouet. Un produit exportable vers l'étranger, comme une tasse kitsch en porcelaine, une boîte de fudges au caramel ou un aimant pour le frigo aux couleurs de l'Union Jack. On attend de lui qu'il se taise, jette des sourires et des gestes de la main rassurants à la plèbe et, surtout, conserve cette éternelle distance, indispensable pour le maintenir au-dessus du commun des mortels et de la mêlée partisane.