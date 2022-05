Quiz

Les Russes donnent des noms improbables à leurs armes: faites notre quiz

C'est un phénomène répandu: beaucoup d'armes portent des noms, le plus souvent agressifs et virils. La Russie n'échappe pas à cette tradition, mais ses armes ont des noms parfois insolites. Testez vos connaissances.

Pour la première fois en 12 ans, le Iliouchine Il-80 a été sorti de son hangar. Totalement dépourvu de hublots, cet avion est censé transporter les hauts responsables russes en cas d'attaque nucléaire. Son vol est lié aux célébrations du «Jour de la victoire», fêté le 9 mai. Mais c'est un autre détail qui a capté l'attention des médias occidentaux: le surnom de l'aéronef, baptisé «l'avion du jugement dernier».

Le Iliouchine Il-80. Image: Wikimedia Commons

Bien que non officielle, cette appellation illustre un fait très répandu: les armes portent souvent des noms bizarres. La plupart du temps, un peu comme dans le cas de l'avion nucléaire russe, il s'agit de noms pompeux et virils: les lance-missiles que les Etats-Unis ont envoyés à l'Ukraine s'appellent par exemple Javelin et Stinger, ce qui veut dire «javelot» et «dard».

Les Russes ne sont pas en reste: donner des noms aux armes serait même leur spécialité, affirme le média en ligne Amikamoda. Depuis les années 1950, de plus en plus d'armements russes ont été baptisés avec des noms étranges, qui ne reflètent ni leur objectif ni leurs caractéristiques techniques. Certains d'entre eux sont tellement improbables qu'on vous a préparé un quiz 👇