L'homme qui a agressé 7 femmes asiatiques en 3 heures a été inculpé

Des centaines de manifestants se rassemblent lors d'un rassemblement contre la haine envers les personnes d'origine asiatique à Los Angeles, en Californie. Image: sda

Les agressions racistes envers les personnes asiatiques se sont multipliées aux Etats-Unis depuis 2020 et les débuts de la pandémie de coronavirus.

Un homme, qui s'en était violemment pris à sept femmes asiatiques dans les rues de Manhattan à la fin février en l'espace de trois heures, a été inculpé de «crime motivé par la haine». Les victimes ont toutes été blessées au visage et l'une d'elles a été hospitalisée.

Le 27 février, entre 18h00 et 21h00, l'homme de 28 ans a agressé et frappé sept femmes asiatiques de New York, dans l'est et le centre de l'île new-yorkaise de Manhattan, a expliqué lundi dans un communiqué un procureur de district:

Il a choisi d'attaquer sept femmes en les agressant séparément, certaines étant frappées par-derrière, avec comme unique raison la perception qu'il se faisait de leur origine ethnique. Il a frappé ses victimes «au visage avec le poing fermé ou son coude, avant de s'enfuir. L'une d'elles a même été poussée à terre par son agresseur. Le procureur de Manhattan, à New York

27 affaires

Le suspect, interpellé le 2 mars par la police de New York (NYPD) grâce à des images de vidéosurveillance et aux témoignages d'employés de la grande bibliothèque publique de New York, a été inculpé d'«agression de troisième degré qualifiée en crime motivé par la haine» et de «harcèlement aggravé de second degré», selon l'accusation.

Le procureur a précisé que ses services enquêtaient sur 27 affaires de crimes anti-asiatiques. En février, il avait déploré que le nombre d'enquêtes pour des crimes contre des personnes asiatiques n'ait jamais été aussi élevé (33 à l'époque), depuis qu'une unité spéciale ait été mise en place à Manhattan en 2010.

Certaines associations incriminent la rhétorique de l'ancien président Donald Trump (2017-2021), qui parlait régulièrement du «virus chinois». (ats/jch)