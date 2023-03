Voici les pays qui jeûnent le plus longtemps pour le ramadan

Le nombre d'heures entre le lever et le coucher du soleil varie dans le monde entier et influence ainsi la période de jeûne du ramadan. Mais où est-il le plus long?

De Montreux à la Mecque, les musulmans du monde entier ont tous des coutumes et des traditions différentes, mais une base commune dans leur foi: les cinq piliers de l'islam. Outre les prières rituelles quotidiennes, le mois de jeûne du ramadan, qui commence ce mercredi, en fait partie.

Qu'est-ce que le ramadan?

Une fois par an, les musulmans jeûnent pendant un mois entier, dès l'aube et jusqu'au coucher du soleil. Durant cette période, il faut s'abstenir de manger et de boire. Dans de nombreux endroits, la vie publique est réduite.

Des fidèles musulmans célèbrent la fin du ramadan à la mosquée Jama Masjid de Delhi, en Inde, le 3 mai 2022. Image: keystone

Le terme Ramadan veut dire «mois chaud». Il marque le neuvième mois du calendrier lunaire islamique, soit le mois au cours duquel le Coran a été révélé par le prophète Mahomet. Les années civiles du calendrier se composent de 12 mois de 29 ou 30 jours chacun. Le mois de jeûne tombe ainsi à une période différente chaque année. En 2023, le ramadan commence ce mercredi 22 mars et se termine le 21 avril — avec la «fête du sucre», soit le jour de rupture du jeûne (Eid al-Fitr).

Des personnes participent aux prières de l'Aïd al-Fitr devant la mosquée Al-Seddik au Caire, en Égypte, le 2 mai 2022. Image: EPA

Alors que la période du ramadan est fixe, les périodes de jeûne changent selon les villes. En effet, le nombre d'heures pendant lesquelles le soleil est levé varie dans le monde entier. Ainsi, les musulmans qui vivent plus près de l'équateur doivent jeûner moins longtemps que ceux qui se trouvent dans les pays du nord. C'est dire si les différences de durée du jeûne sont importantes.

Villes avec les périodes de jeûne les plus longues

Les musulmans du Grand Nord doivent endurer de longues journées — en moyenne 17 heures par jour au total.

Que se passe-t-il si les jours ne finissent pas du tout? Dans de tels cas, des dispositions religieuses ont été édictées, permettant aux croyants de se conformer aux horaires de jeûne de La Mecque, le lieu le plus sacré de l'islam. Cette année, la durée du jeûne y est d'environ 14 heures.

Villes avec les périodes de jeûne les plus courtes

A Christchurch, en Nouvelle-Zélande, ou à Buenos Aires, en Argentine, les périodes de jeûne sont plus courtes qu'en Europe du Nord.

Et en Suisse?

En Suisse, la durée du jeûne est en moyenne de 15 heures, soit environ une heure de plus que celle observée à La Mecque, en Arabie saoudite.