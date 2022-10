De plus en plus sous pression et occupés à des tâches défensives: Les soldats russes dans la région de Kherson Image: EPA

Reportage

Dans le sud, une défaite complète des Russes est désormais envisageable

Une avancée fulgurante des Ukrainiens le long de la rive occidentale du Dnipro a mis les troupes russes en grande difficulté sur le front de Kherson. Reportage.

Kurt Pelda, Dnipro / ch media

Depuis des semaines, l'armée ukrainienne bombarde d'artillerie la région située à l'ouest du Dniepr. Les Russes sont en grande partie coupés du ravitaillement via le pont de Kherson et le barrage de Nowa Kachowka après des attaques avec des missiles de précision. On peut donc supposer que les troupes russes sur le front sud sont conscientes de leur situation peu reluisante.

Les Russes évitent l'encerclement

Les Russes ont toutefois pu compter pendant longtemps sur l'effet protecteur du deuxième cours d'eau important de la région. Les Ukrainiens ont certes réussi à faire avancer une tête de pont sur la rivière Inhulez début septembre, mais l'attaque s'est ensuite enlisée. Les passages improvisés par les Ukrainiens consistaient en des tubes de béton et des masses de roches que les troupes du génie ont empilées dans l'Inhulez pour former des barrages.

Les Russes ont réagi en bombardant un barrage sur le cours supérieur de la rivière. Les inondations qui s'ensuivirent détruisirent nombre de ces passages. En outre, les Russes ont soumis les alentours des barrages improvisés à des tirs d'artillerie précis, qu'ils corrigeaient au besoin grâce à des enregistrements vidéo réalisés par des drones.

L'avancée par le nord le long des rives du Dnipro a rendu obsolètes de nombreuses positions sur l'Inhulez. Si les Russes n'avaient pas abandonné des localités importantes comme Dawidiw Brid et Snihuriwka, leurs troupes y auraient été encerclées et coupées de Kherson. Il ne restait donc plus qu'à battre en retraite.

A portée de l'artillerie ukrainienne

Il n'est pas encore possible de se faire une idée précise de la situation depuis l'extérieur, mais selon une estimation conservatrice, l'armée d'invasion de la rive occidentale du Dnipro a perdu environ un quart de son territoire au profit des Ukrainiens. Sauf erreur, il ne s'agit pas cette fois d'une fuite panique comme à l'Est, mais d'un retrait plus ou moins ordonné. Apparemment, les Russes ont réussi à faire sauter un pont important afin de retarder l'avancée des Ukrainiens.

Ce qui se passe maintenant au sud n'est pas clair. Il est possible que les Russes tentent de conserver, outre Kherson et son pont sur le Dnipro, un deuxième territoire près du barrage de Nova Kakhovka. Mais avec le rétrécissement de la partie du «territoire russe» qui vient d'être annexée à l'ouest du grand fleuve, les envahisseurs risquent d'y rencontrer d'autres difficultés.

Une grande partie de la zone restant sous contrôle russe près de Kherson sera désormais à portée de l'artillerie lourde ukrainienne. La défaite complète du corps expéditionnaire russe à Kherson devient ainsi envisageable. (bzbasel.ch)