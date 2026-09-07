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Réseaux sociaux: Canberra veut permettre de désactiver l'algorithme

L'Australie veut désactiver l'algorithme sur les réseaux sociaux

Le gouvernement australien va présenter cette semaine au Parlement un projet de loi sur le «devoir de vigilance numérique», qui obligera les plateformes sociales à permettre aux utilisateurs de désactiver l'algorithme de personnalisation des contenus.
07.09.2026, 07:3107.09.2026, 07:31

Le gouvernement australien veut imposer aux réseaux sociaux que les internautes puissent désactiver l'algorithme de personnalisation des contenus, a annoncé lundi une ministre. Un projet de loi, qui introduit un «devoir de vigilance numérique», devrait être présenté dans la semaine au Parlement.

Il doit permettre d'imposer aux géants de la technologie de donner la possibilité à leurs utilisateurs de désactiver les algorithmes permettant d'effectuer des recommandations sur mesure, ce qui les encourage à continuer à faire défiler les vidéos sur leur écran.

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«De nombreux Australiens apprécient l'algorithme (réd: la personnalisation), tant pour le plaisir qu'il leur procure» que pour son utilité, a expliqué la ministre des communications Anika Wells au diffuseur radio-télévisé ABC.

Interdiction pour les moins de 16 ans

Elle poursuit:

«Beaucoup d'Australiens voudront choisir l'algorithme, mais nous pensons que les géants de la technologie devraient d'abord leur laisser le choix»

L'Australie a promulgué en décembre une loi interdisant aux moins de 16 ans de nombreux réseaux sociaux, afin de les protéger du harcèlement en ligne et de ce que le gouvernement qualifie d'«algorithmes prédateurs», entraînant dans son sillage plusieurs pays.

Néanmoins, des données d'une application de contrôle parentale ont montré le mois dernier que l'utilisation des réseaux sociaux était remontée dans cette tranche d'âge après leur interdiction. (sda/ats/afp/svp)

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