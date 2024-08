Lors de son arrestation à Paris, samedi, Pavel Durov était accompagné d'un «garde du corps» et d'une «assistante» selon les médias français. Une assistante, vraiment? images: instagram, montage: watson

Qui est Julia Vavilova, la petite amie présumée du «Zuckerberg russe»

Spécialiste ou «coach» en crypto, gameuse et streameuse, la jeune femme qui accompagnait le patron de Telegram au moment de son arrestation à Paris samedi aimante désormais toutes les spéculations.

Trois personnes sont descendues du jet privé samedi, à l'aéroport du Bourget. Une seule a été arrêtée par les autorités françaises: Pavel Durov, le patron de la messagerie Telegram. Alors que les douze charges qui pèsent sur le «Zuckerberg russe» ont été dévoilées lundi soir par le tribunal judiciaire de Paris, aucune information n'a filtré au sujet de ses accompagnants, décrits dans un premier temps par la presse française comme un «garde du corps» et une «assistante».

Aujourd'hui, tout porte à croire que cette assistante s'appelle Julia Vavilova et qu'elle possède une influence qui va bien au-delà de touiller le café de l'homme d'affaires franco-russe le plus singulier de sa génération.

Quelques heures seulement après l'arrestation du patron de la messagerie controversée, notamment privilégiée par les terroristes et l'armée russe, les enquêteurs OSINT se sont intéressés à la «jeune femme blonde» qui l'accompagnait. Ces spécialistes de l'open source intelligence, qui consiste à fouiller consciencieusement les informations accessibles au public, ont rapidement mis le doigt sur un itinéraire commun. C’est le cas de Baptiste Robert.

Sur son compte X, ce célèbre chercheur français en cybersécurité a déployé plusieurs vidéos et captures d'écran suggérant que Pavel et Julia ont passé plusieurs semaines ensemble, entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan, en avion, en hélicoptère ou en voiture. Avant d'atterrir à Paris.

Pavel sur VK (à gauche), Julia sur Instagram dévoilant les paysages de l'Ouzbékistan.

Sans grande volonté de cacher le voyage en commun, même s'il n'apparait jamais sur la même publication, ce couple présumé a partagé au total une dizaine de publications aux mêmes endroits, au même moment et avec le même moyen de transport. On apprend par exemple qu'ils ont séjourné ensemble au très chic Four Seasons de Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan et qu'ils ont vidé quelques chargeurs dans un stand de tir paumé au milieu de la nature.

«Visite d'une délégation de Telegram en Azerbaïdjan. Pavel Durov a perfectionné ses compétences en tir à la cible et s'est mis en condition pour la Formule 1» Le chercheur en cybersécurité Baptiste Robert, sur X , citant le compte VKontakte (réseau social russe) de Pavel Durov.

Qui est Julia Vavilova?

Grâce à sa présence sur de nombreux réseaux sociaux, on apprend qu'elle est âgée de 24 ans et qu'elle s'est établie à Dubaï. Influenceuse, mais aussi gameuse et streameuse, Julia Vavilova enchaîne les petits coins de paradis, à en croire les photos qu'elle partage notamment sur Instagram. Elle se décrit elle-même comme passionnées par les langues, parlant notamment le russe, l'espagnol, l'anglais et l'arabe.

«Je vis à Dubaï et voici ma merveilleuse vie que je partage avec vous» Julia Vavilova, dans sa bio

Mais son dada, ce sont les cryptos. C'est moins photogénique, mais peut-être plus rentable. Sur son compte Twitch, on comprend que la jeune Russe donne même des conseils pour mieux investir. Dans l'une des vidéos encore présentes sur sa page, elle évoque son propre cas, en lien avec la guerre contre l'Ukraine menée par Vladimir Poutine.

«Quand la Russie a été soumise à des sanctions, on m'a juste dit, le même jour, d'envoyer toute la crypto dans un portefeuille de confiance. Mes amis intelligents, je suis vraiment content d'avoir mes amis intelligents autour de moi qui m'informent sur la crypto et me dirigent vers des opportunités.»

Un piège à miel?

Sur les réseaux sociaux, les spéculations vont bon train. Car tout ce que l'on sait, c'est que depuis l'arrestation du patron de Telegram à Paris, samedi, la famille de Julia n'a aucune nouvelle de sa fille, a-t-elle déclaré à l'AFP. Silence complet, également sur la totalité de ses réseaux sociaux.

Bien que Pavel Durov ne se soit jamais véritablement planqué ses derniers mois, certains observateurs supposent que Julia Vavilova aurait pu faire office de piège à miel (vieille technique pour piéger des espions) afin de faciliter l'arrestation de l'homme d'affaires:

«Il est compliqué de dire si ses publications ont joué un rôle direct dans son arrestation, mais si vous la suiviez sur les réseaux sociaux, vous pouviez facilement suivre les mouvements de Durov» L'expert en cybersécurité Baptiste Robert

Cette affaire perturbe à la fois certains sites de cryptos, qui redoutent des retombées négatives sur leurs opérations à cause de Julia, mais aussi les blogueurs militaires pro-Poutine qui craignent la fin pure et simple de Telegram, leur joujou favori, selon Le Monde.