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Leonid Radvinsky, propriétaire d'OnlyFans, est mort

Le propriétaire d'OnlyFans est mort

Leonid Radvinsky, propriétaire de la plateforme de contenu pour adultes, est décédé d'un cancer à l'âge de 43 ans.
23.03.2026, 14:0623.03.2026, 14:11

OnlyFans annonce ce lundi le décès de son propriétaire. Dans un communiqué relayé par Reuters, la plateforme de contenu pour adultes indique que Leonid Radvinsky est décédé d'un cancer à l'âge de 43 ans.

«Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Leo Radvinsky. Leo s'est éteint paisiblement après une longue lutte contre le cancer», a déclaré un porte-parole d'OnlyFans auprès de l'agence.

Leonid Radvinsky
Leonid Radvinsky

«Sa famille demande le respect de sa sphère privée en cette période difficile.» (jzs)

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