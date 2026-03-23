Le propriétaire d'OnlyFans est mort

Leonid Radvinsky, propriétaire de la plateforme de contenu pour adultes, est décédé d'un cancer à l'âge de 43 ans.

Plus de «International»

OnlyFans annonce ce lundi le décès de son propriétaire. Dans un communiqué relayé par Reuters, la plateforme de contenu pour adultes indique que Leonid Radvinsky est décédé d'un cancer à l'âge de 43 ans.

«Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Leo Radvinsky. Leo s'est éteint paisiblement après une longue lutte contre le cancer», a déclaré un porte-parole d'OnlyFans auprès de l'agence.

Leonid Radvinsky

«Sa famille demande le respect de sa sphère privée en cette période difficile.» (jzs)

Développement suit