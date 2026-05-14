Le premier essai nucléaire de 1945 au Nouveau-Mexique (photo d'archive): des chercheurs viennent de faire une découverte parmi les débris. Image: Imago

Ils font une incroyable découverte sur la première bombe nucléaire

Des chercheurs ont passé au crible les vestiges du premier essai de bombe atomique de 1945. Ils y ont découvert un clathrate, un réseau chimique d'une rareté exceptionnelle.

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Il y a 81 ans, le 16 juillet 1945, le premier essai atomique au monde était réalisé près de la ville d'Alamogordo, dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique. L'explosion de la bombe à implosion au plutonium a creusé dans le désert un cratère de trois mètres de profondeur et 330 mètres de largeur, la chaleur faisant fondre le sable en une sorte de verre. C'est précisément dans ces vestiges, appelés trinitite, que des chercheurs ont fait une découverte surprenante.

Selon une étude publiée lundi dernier dans la revue spécialisée PNAS, l'équipe de chercheurs menée par le minéralogiste italien Luca Bindi, de l'Université de Florence, a pu identifier un clathrate. Il s'agit, selon le magazine Futurezone, d'un composé chimique en forme de cage qui retient d'autres atomes en son sein. La cage serait constituée de structures de silicium à 12 et 14 faces, dans lesquelles se trouveraient des atomes de calcium, de cuivre ou encore de fer.

Une découverte exceptionnelle

Dans des conditions normales, explique le Spiegel, le clathrate ne serait pas stable et se désintégrerait simplement. Mais sous les conditions extrêmes de l'essai de la bombe atomique, il se serait transformé en une liaison stable.

Luca Bindi a expliqué au magazine Scientific American:

«Il s'agit d'un type entièrement nouveau de cristal de clathrate, quelque chose qui n'avait encore jamais été observé ni dans la nature ni dans les produits d'une explosion nucléaire.»

Les conséquences de la guerre nucléaire

Lors de l'explosion de la bombe en 1945, des températures de 1500 degrés Celsius auraient été atteintes. Luca Bindi poursuit:

«Tout cela s'est produit en une fraction de seconde, de sorte que les atomes n'ont pas eu le temps de s'organiser en structures stables. C'est ainsi que sont apparus des matériaux hors équilibre inhabituels comme celui-ci.»

Quelques semaines après l'essai de la bombe atomique survinrent les premiers, et à ce jour les seuls, largages de bombes atomiques en temps de guerre: les catastrophes nucléaires de Hiroshima et Nagasaki, déclenchées par les forces armées américaines les 6 et 9 août 1945, tuèrent immédiatement environ 100 000 personnes. Environ 130 000 autres personnes moururent des suites de l'explosion d'ici la fin de l'année 1945.