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USA: Taco Bell en cause pour des cas de diarrhées explosives

Une laitue contaminée par un parasite a rendu malade plus de 1600 clients de la chaîne de restauration rapide, selon les autorités sanitaires américaines.
L'ensemble de ces cas relevés par les CDC est lié à la laitue contaminée vendue par Taco Bell, précise l'agence sanitaire.Image: montage watson

Ce fast-food causerait des «diarrhées explosives»

La chaîne de restauration rapide américaine Taco Bell a retiré un ingrédient de sa chaîne d'approvisionnement après que des centres de contrôle ont relié une laitue contaminée à plus de 1600 infections avec «diarrhées explosives» aux Etats-Unis.
18.07.2026, 11:1018.07.2026, 11:16

Les autorités sanitaires américaines ont attribué l'épidémie d'infection intestinale sévissant actuellement dans le pays à un parasite contenu dans de la laitue vendue par la chaîne de fast-food Taco Bell, ont annoncé les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) vendredi.

Une investigation menée au niveau fédéral par l'Agence américaine chargée de la sécurité alimentaire (FDA) a permis de déterminer que la contamination à l'origine de troubles gastro-intestinaux provenait d'un fournisseur de laitue mexicain, dont les produits étaient utilisés par les restaurants Taco Bell dans cinq Etats américains, selon un communiqué des CDC.

Plus de 1644 personnes à travers cinq Etats différents — Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio et Virginie Occidentale — ont contracté une cyclosporose, une maladie provoquant, entre autres, «des diarrhées explosives», selon la même source.

La faute à la laitue

Le parasite a causé 94 hospitalisations. L'ensemble de ces cas relevés par les CDC est lié à la laitue contaminée vendue par Taco Bell, précise l'agence sanitaire.

«L'ingrédient concerné provenant de notre fournisseur est retiré pour une durée indéterminée de notre chaîne d'approvisionnement à l'échelle nationale et sera remplacé dans les 24 heures dans certains Etats»
Communiqué de Taco Bell
Un parasite alimentaire fait des milliers de malades aux Etats-Unis

Le fournisseur Taylor Farms, qui possède des exploitations aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, a également annoncé dans un communiqué «retirer volontairement toute la laitue en provenance du centre du Mexique» du commerce, par mesure de précaution.

Si la cyclosporose n'est pas traitée, elle peut durer plus d'un mois et causer une déshydratation. Elle n'est généralement pas mortelle. D'autres aliments ont par le passé été liés à la cyclosporose, comme la coriandre, le basilic, les framboises ou encore les pois.

Pour prévenir toute contamination, les autorités de santé ont recommandé de les laver ou de les cuire à plus de 70°C pour tuer le parasite.

Le Michigan (nord) a été particulièrement touché cette année, les autorités de l'Etat ayant rapporté plus de 5000 cas. La FDA a précisé que les données locales diffèrent souvent des chiffres nationaux, car les Etats incluent généralement à la fois les cas probables et les cas confirmés. (trad. tib)

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