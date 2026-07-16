On sait si Trump assistera à la finale du Mondial

Donald Trump est attendu en tribunes ce dimanche pour Espagne-Argentine. getty/watson

Donald Trump assistera dimanche à la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine près de New York. Le président américain doit remettre le trophée au vainqueur aux côtés du patron de la Fifa, Gianni Infantino.

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Donald Trump assistera dimanche à la finale de la Coupe du monde de football opposant l'Espagne à l'Argentine, a annoncé jeudi la porte-parole de la Maison-Blanche. «Sa présence viendra couronner ce qui a été la Coupe du monde la plus suivie, la plus sécurisée et la plus réussie de l'histoire des États-Unis», a affirmé Karoline Leavitt lors d'un point-presse.

Interrogé sur l'équipe que soutiendrait le président américain, la porte-parole Karoline Leavitt a répondu ne pas le savoir. Donald Trump a vivement critiqué l'Espagne lors d'un sommet de l'Otan la semaine dernière, reprochant au pays de ne pas avoir apporté son aide dans la guerre contre l'Iran. À l'inverse, le président américain affiche une proximité assumée avec le dirigeant argentin ultralibéral Javier Milei, dont il salue régulièrement les positions.

Le président américain, qui n'avait jusqu'à présent assisté à aucun match de la compétition, sera donc présent au MetLife Stadium d'East Rutherford, dans la banlieue de New York, pour l'ultime rencontre.

La Fifa avait indiqué fin juin que le président américain remettrait le trophée au vainqueur de ce Mondial coorganisé par les Etats-Unis avec le Canada et le Mexique. Un geste symbolique qu'il devrait effectuer avec le président de la Fifa, Gianni Infantino.

S'il s'était jusqu'à présent tenu éloigné des terrains, Donald Trump s'est retrouvé au centre d'une polémique pendant le Mondial-2026, après avoir confirmé avoir passé un appel au président de la Fifa pour faire annuler le carton rouge de Folarin Balogun. Cette décision avait permis à l'attaquant américain d'être aligné contre la Belgique en huitième de finale, un match finalement remporté par les Diables rouges (4-1).

Pourquoi Milei ne viendra pas

Le président argentin, Javier Milei, pour sa part, a annoncé jeudi qu'il ne s'y rendrait pas. Il suivra la finale à la télévision depuis la résidence présidentielle, comme depuis le début du Mondial, et ce par superstition. Interrogé par un journaliste radio qui lui demandait s'il allait se rendre aux Etats-Unis, Javier Milei a répondu catégoriquement:

«Non, en aucun cas. Je vais continuer à regarder les matchs depuis Olivos (la résidence présidentielle) comme au premier jour» Xavier Milei

Parmi les autres personnalités présentes, le roi d'Espagne Felipe VI sera aussi présent au stade près de New York, a annoncé mercredi la Maison royale espagnole, au lendemain de la victoire de son équipe en demi-finale contre la France.(mbr/ats)