Donald Trump a signé le protocole d’accord de paix avec l’Iran à Versailles. Quid de la Suisse? image: keystone, montage: watson

Roman-photo

Trump à Versailles: «Fuck la Suisse, signons l’accord ici»

La course d’école française de Donald Trump s’est achevée par une soirée dans l’un des châteaux les plus prestigieux du monde et une signature de traité de paix avec l’Iran qui a court-circuité le sommet du Bürgenstock. Un joli coup d’Emmanuel Macron et... l’occasion pour watson de dégainer son roman-photo!

Plus de «International»

«Je viens de le signer», a-t-il dit à la presse en quittant le château de Versailles mercredi soir. Donald Trump et Emmanuel Macron ont surpris tout le monde en faisant en sorte de signer l’accord en France, alors qu’un sommet est prévu au Bürgenstock, en Suisse, vendredi. Un responsable de la Maison-Blanche a publié une vidéo sur X où l'on voit le président américain signer l'accord au côté d'Emmanuel Macron, le pouce levé et sourire aux lèvres.

Les présidents américain et iranien ont d’ailleurs chacun signé à distance, mercredi soir, le protocole d'accord dans lequel Téhéran s'engage à diluer son uranium enrichi dans le cadre de futures négociations, en échange de la levée des sanctions de Washington.

Quid de la Suisse et de la rencontre initialement prévue vendredi? Si les signatures sont déjà sur le papier, le Bürgenstock accueillera tout de même les délégations des deux pays pour peaufiner la suite des négociations. Un rendez-vous qui sonne un peu comme un joli coup (bas?) de la part du président français et un affront pour notre pays, qui se réjouissait d’incarner une nouvelle fois cette terre si fertile aux traités de paix.

Comment Macron a-t-il convaincu Trump de signer à Versailles? On a imaginé le plan secret du président français dans un roman-photo fictif, mais... l’est-il vraiment?

Notre roman-photo:

Pssst, Manu, viens on se tire, j’en peux plus de ces buveurs d’eau minérale... Image: AP

Nan, c’est une blague, Donald vient justement de me dire que cette 112e réunion était aussi passionnante qu’un combat de MMA! Image: AP

T’inquiète, Giorgia, j’ai fomenté un plan machiavélique qui va faire bondir ce bon vieux Parmelin... Image: AP

Rhaaa, enfin! En plus, Meloni est insupportable depuis qu’elle a arrêté de fumer... Image: EPA AFP POOL

Tu sais, mon Donald, Versailles est un lieu chargé d’histoire... ce serait l’endroit parfait pour... tu sais... Getty Images Europe

Heeeeyyyy Brigitte, saluons-nous comme si on n’avait pas déjà passé deux jours ensemble à Evian! Image: AP

Ho là, ho là, calmos mon dodo, y a des caméras partout... keystone

Accorde-moi cette petite danse Bribri, ce décor me donne des envies de romantisme à la française... keystone

Mmmh, dansons plutôt tous les trois Donald, OK? Je ventile quand je ne suis pas le centre de l’attention... keystone

C’est comment déjà? «🎶Chante, danse, farandole, je chante sur le chemin🎵»... Image: Anadolu

Oh, you piss me off Manu... des fois j’ai vraiment l’impression que t’es encore plus narcissique que moi!

Anyway, je veux voir de l’or, moi. keystone

Euh... l’entrée du château c’est par là mon Trumpy chéri. image: ap

Gna, gna, gna, Manu sait toujours tout mieux que les autres, gna, gna, gna... Image: Anadolu

La vache, c’est pas gagné... Faut que je le calme, sinon je vais jamais réussir à lui faire signer le traité de paix ici... Getty Images Europe

Regarde ici, c’est de l’or. keystone

Et hop, là aussi, c’est de l’or. keystone

Euh, c’est bien de l’or ici, hein? keystone

Oui, je confirme ce que dit Emmanuel, toute cette pièce est bel et bien bourrée d’or. AP Pool Getty Images

Et puis là... devine quoi... encore de l’or. Y a de l’or partout, c’est pas génial ça? keystone

Merci Manu, je me sens beaucoup mieux après avoir vu tout cet or... keystone

Cela me comble d’aise! Dis, mon Trumpou, j’ai une super proposition à te faire.... keystone

Tu sais... ce truc que vous êtes censés faire en Suisse là... AP Pool Getty Images

... toi comme moi, on a urgemment besoin de redorer notre image, tu vois ce que je veux dire, j’en suis sûr.... AP Pool Getty Images

... tout le monde dit que ce fameux deal avec l’Iran là... ben, c’est pas tant à l’avantage des USA, tout ça... AP Pool Getty Images

Tu vas quand même pas envoyer JD Vance dans ce trou à rats suisse au nom de sandales à la mode et lui laisser tous les lauriers? AP Pool Getty Images

Je te propose donc de signer ce merdier ici, dans un lieu que tu adores, avec Brigitte que tu adores... et avec moi aussi, que tu aimes tant... Hein dis que tu m’aimes, mon Donald? keystone

Ecoutez-moi bien tout le monde! Je suis le boss et je viens de décider que j’allais signer le protocole d’accord de paix avec l’Iran ici. Et bim! AP Pool Getty Images

Hey Guy Parmesan! Tu m’entends? On vient pas chez toi finalement! keystone

Sans rancune, hein. Image: EPA AP

Putain, ce que c’est épuisant d’être si puissant et intelligent... Image: EPA AP

Alors, oui, tout à fait. J’ai réussi une énième fois à foutre le bordel et tirer toute la couverture à moi. Et je continuerai jusqu’en 2027, parce que, souvenez-vous, c’est mon projet! keystone