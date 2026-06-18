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Trump à Versailles et un affront à la Suisse: notre roman-photo

Trump a préféré Versailles à la Suisse
Donald Trump a signé le protocole d’accord de paix avec l’Iran à Versailles. Quid de la Suisse?image: keystone, montage: watson
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Trump à Versailles: «Fuck la Suisse, signons l’accord ici»

La course d’école française de Donald Trump s’est achevée par une soirée dans l’un des châteaux les plus prestigieux du monde et une signature de traité de paix avec l’Iran qui a court-circuité le sommet du Bürgenstock. Un joli coup d’Emmanuel Macron et... l’occasion pour watson de dégainer son roman-photo!
18.06.2026, 10:4818.06.2026, 10:49
Fred Valet
Fred Valet

«Je viens de le signer», a-t-il dit à la presse en quittant le château de Versailles mercredi soir. Donald Trump et Emmanuel Macron ont surpris tout le monde en faisant en sorte de signer l’accord en France, alors qu’un sommet est prévu au Bürgenstock, en Suisse, vendredi. Un responsable de la Maison-Blanche a publié une vidéo sur X où l'on voit le président américain signer l'accord au côté d'Emmanuel Macron, le pouce levé et sourire aux lèvres.

Les présidents américain et iranien ont d’ailleurs chacun signé à distance, mercredi soir, le protocole d'accord dans lequel Téhéran s'engage à diluer son uranium enrichi dans le cadre de futures négociations, en échange de la levée des sanctions de Washington.

Quid de la Suisse et de la rencontre initialement prévue vendredi? Si les signatures sont déjà sur le papier, le Bürgenstock accueillera tout de même les délégations des deux pays pour peaufiner la suite des négociations. Un rendez-vous qui sonne un peu comme un joli coup (bas?) de la part du président français et un affront pour notre pays, qui se réjouissait d’incarner une nouvelle fois cette terre si fertile aux traités de paix.

C'est signé: voici ce que contient l’accord entre les Etats-Unis et l'Iran

Comment Macron a-t-il convaincu Trump de signer à Versailles? On a imaginé le plan secret du président français dans un roman-photo fictif, mais... l’est-il vraiment?

Notre roman-photo:

Pssst, Manu, viens on se tire, j’en peux plus de ces buveurs d’eau minérale...

U.S. President Donald Trump, left, speaks with French President Emmanuel Macron during a working session at the G7 summit in Evian-les-Bains, France, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus ...
Image: AP

Nan, c’est une blague, Donald vient justement de me dire que cette 112e réunion était aussi passionnante qu’un combat de MMA!

From left, British Prime Minister Keir Starmer, U.S. President Donald Trump, French President Emmanuel Macron and Canadian Prime Minister Mark Carney during a working session at the G7 summit in Evian ...
Image: AP

T’inquiète, Giorgia, j’ai fomenté un plan machiavélique qui va faire bondir ce bon vieux Parmelin...

From left, British Prime Minister Keir Starmer, U.S. President Donald Trump, French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni during a working session at the G7 summit in Evi ...
Image: AP

Rhaaa, enfin! En plus, Meloni est insupportable depuis qu’elle a arrêté de fumer...

epa13042214 US President Donald Trump (R) arrives with France&#039;s President Emmanuel Macron prior to a group photograph at the G7 summit in Evian-les-Bains, central-eastern France, 16 June 2026. Th ...
Image: EPA AFP POOL

Tu sais, mon Donald, Versailles est un lieu chargé d’histoire... ce serait l’endroit parfait pour... tu sais...

VERSAILLES, FRANCE - JUNE 17: President of France, Emmanuel Macron and U.S. President Donald Trump shake hands upon their arrival at Chateau de Versailles as French President Emmanuel Macron hosts a d ...
Getty Images Europe

Heeeeyyyy Brigitte, saluons-nous comme si on n’avait pas déjà passé deux jours ensemble à Evian!

France&#039;s President Emmanuel Macron, right, and his wife Brigitte greet U.S. President Donald Trump before a private dinner to celebrate the USA&#039;s 250th birthday, at the Palace of Versailles, ...
Image: AP

Ho là, ho là, calmos mon dodo, y a des caméras partout...

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Accorde-moi cette petite danse Bribri, ce décor me donne des envies de romantisme à la française...

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Mmmh, dansons plutôt tous les trois Donald, OK? Je ventile quand je ne suis pas le centre de l’attention...

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C’est comment déjà? «🎶Chante, danse, farandole, je chante sur le chemin🎵»...

VERSAILLES, FRANCE - JUNE 17: US President Donald Trump and French President Emmanuel Macron attend a dinner at the Palace of Versailles, officially marking the 250th anniversary of US independence an ...
Image: Anadolu

Oh, you piss me off Manu... des fois j’ai vraiment l’impression que t’es encore plus narcissique que moi!

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Anyway, je veux voir de l’or, moi.

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Euh... l’entrée du château c’est par là mon Trumpy chéri.

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image: ap

Gna, gna, gna, Manu sait toujours tout mieux que les autres, gna, gna, gna...

VERSAILLES, FRANCE - JUNE 17: US President Donald Trump attends a dinner at the Palace of Versailles, officially marking the 250th anniversary of US independence and celebrating the longstanding relat ...
Image: Anadolu

La vache, c’est pas gagné... Faut que je le calme, sinon je vais jamais réussir à lui faire signer le traité de paix ici...

VERSAILLES, FRANCE - JUNE 17: President of France, Emmanuel Macron and Brigitte Macron stand as they wait for U.S President Donald Trump at Chateau de Versailles as French President Emmanuel Macron ho ...
Getty Images Europe

Regarde ici, c’est de l’or.

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Et hop, là aussi, c’est de l’or.

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Euh, c’est bien de l’or ici, hein?

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Oui, je confirme ce que dit Emmanuel, toute cette pièce est bel et bien bourrée d’or.

Left to right; Minister of Culture Catherine Pegard, President Donald Trump, President of France Emmanuel Macron, Laurent Salome, and Brigitte Macron take a tour of Chateau de Versailles ahead of a di ...
AP Pool Getty Images

Et puis là... devine quoi... encore de l’or. Y a de l’or partout, c’est pas génial ça?

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Merci Manu, je me sens beaucoup mieux après avoir vu tout cet or...

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Cela me comble d’aise! Dis, mon Trumpou, j’ai une super proposition à te faire....

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Tu sais... ce truc que vous êtes censés faire en Suisse là...

President Donald Trump receives a tour of Chateau de Versailles from President of France Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron ahead of a dinner on Wednesday, June 17, 2026 in Versailles, Franc ...
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... toi comme moi, on a urgemment besoin de redorer notre image, tu vois ce que je veux dire, j’en suis sûr....

President Donald Trump speaks with President of France Emmanuel Macron as he receives a tour of Chateau de Versailles ahead of a dinner Wednesday, June 17, 2026 in Versailles, France. (Anna Moneymaker ...
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... tout le monde dit que ce fameux deal avec l’Iran là... ben, c’est pas tant à l’avantage des USA, tout ça...

President Donald Trump and French President Emmanuel Macron arrive to Chateau de Versailles ahead of a dinner Wednesday, June 17, 2026 in Versailles, France. (Anna Moneymaker/Pool Photo via AP)
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Tu vas quand même pas envoyer JD Vance dans ce trou à rats suisse au nom de sandales à la mode et lui laisser tous les lauriers?

U.S. President Donald Trump, right, receives a tour of Chateau de Versailles from President Emmanuel Macron and his wife, Brigitte Macron, ahead of a dinner on Wednesday, June 17, 2026 in Versailles, ...
AP Pool Getty Images

Je te propose donc de signer ce merdier ici, dans un lieu que tu adores, avec Brigitte que tu adores... et avec moi aussi, que tu aimes tant... Hein dis que tu m’aimes, mon Donald?

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Ecoutez-moi bien tout le monde! Je suis le boss et je viens de décider que j’allais signer le protocole d’accord de paix avec l’Iran ici. Et bim!

President Donald Trump receives a tour of Chateau de Versailles from President of France Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron ahead of a dinner on Wednesday, June 17, 2026 in Versailles, Franc ...
AP Pool Getty Images

Hey Guy Parmesan! Tu m’entends? On vient pas chez toi finalement!

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Sans rancune, hein.

epa13045483 US President Donald Trump (C) departs after a dinner at the Palace of Versailles, Versailles, France, 18 June 2026, as French First Lady Brigitte Macron (R) stands behind. EPA/Michel Euler ...
Image: EPA AP

Putain, ce que c’est épuisant d’être si puissant et intelligent...

epa13045482 US President Donald Trump (C) departs after a dinner at the Palace of Versailles, Versailles, France, 18 June 2026, as French First Lady Brigitte Macron (R) stands behind. EPA/Michel Euler ...
Image: EPA AP

Alors, oui, tout à fait. J’ai réussi une énième fois à foutre le bordel et tirer toute la couverture à moi. Et je continuerai jusqu’en 2027, parce que, souvenez-vous, c’est mon projet!

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