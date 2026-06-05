Un drone maritime a explosé dans le port roumain de Constanta

L'explosion a eu lieu à 10h30, heure locale. Keystone

Un drone militaire ukrainien explose dans le port roumain de Constanta

Le port roumain de Constanta a tremblé après l'explosion d'un drone maritime. Selon le ministère de la Défense, il s'est autodétruit sans faire de victimes.

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Un drone maritime a explosé vendredi matin dans le port de Constanța, sur la mer Noire, sans faire de victimes. L’incident survient une semaine après la chute d’un drone aérien sur un immeuble en Roumanie, qui avait fait deux blessés dans ce pays membre de l’UE et de l’Otan.



Le drone maritime «s'est autodétruit vers 10h30, heure locale, sans faire de victimes», a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué.

Lors d'une conférence de presse, le chef du Département des situations d'urgence, Raed Arafat, a précisé que ce drone avait été détecté vers 6h00.

«La zone a été bouclée et les autorités compétentes ont sécurisé le site», a-t-il ajouté, précisant que deux hélicoptères survolaient la zone pour vérifier la présence éventuelle d'autres drones, tandis que les habitants ont été invités à «éviter la zone côtière dans un rayon d'un kilomètre et à évacuer l'ensemble du littoral» en attendant d'éliminer tout risque.



Il a précisé que le drone «est du type utilisé dans la guerre en Ukraine» et «ne fait pas partie de l'inventaire de l'armée roumaine» ni des exercices militaires récents dans la zone de la mer Noire.

D'où venait le drone?

L'Ukraine a admis vendredi que le drone maritime qui a explosé dans la matinée dans le port roumain de Constanta, sur la mer Noire, était le sien, affirmant qu'elle en a «perdu le contrôle» en raison du brouillage électronique russe.



Le drone de surface «de la marine ukrainienne a été perturbé par les systèmes de guerre électronique de l'ennemi, a perdu le contrôle et s'est retrouvé près des côtes roumaines», a affirmé la marine ukrainienne sur Facebook.

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Le président Nicusor Dan, qui s'est exprimé sur X:

«Il s'agit du deuxième incident de sécurité significatif cette semaine le long de la côte roumaine»

«De telles situations particulièrement graves sont les conséquences directes de la guerre d'agression déclenchée par la Russie contre l'Ukraine», a-t-il ajouté, une semaine après qu'un drone a percuté un immeuble à Galati, près de la frontière avec l'Ukraine, blessant légèrement un adolescent de 14 ans et sa mère de 53 ans.

Drone de conception russe

Ce drone était un Geran-2 de conception russe, avait affirmé dimanche Nicusor Dan.

Cet incident a été dénoncé par l'UE tandis que le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte avait dénoncé le «comportement irresponsable de la Russie» qui représente «un danger pour nous tous».

Le président russe Vladimir Poutine avait lui mis en doute l'origine russe du drone et affirmé que son pays ne «menaçait pas les pays européens».

Des incursions de drones en Roumanie ont été détectées à des dizaines de reprises depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en 2022, mais c'était la première fois qu'un immeuble résidentiel était touché. (sda/ats/afp)