Un nouveau Banksy chargé politiquement aperçu à Londres

Undated photo released by Banksy of the new artwork by the artist which portrays a judge beating a protester with a gavel at the Royal Courts of Justice in London. (Banksy via AP) Britain Banksy
Le dessin a été découvert lundi.Keystone

Un nouveau dessin du street artist Banksy a été découvert à Londres. Il représente et dénonce l'arrestation récente de militants pro-palestiniens dans la capitale britannique.
08.09.2025, 20:5208.09.2025, 20:52
Plus de «International»

Un juge brandissant son marteau sur un manifestant à terre: Banksy a révélé un nouveau pochoir lundi sur un mur du tribunal de Londres. L'artiste, dont l'identité est toujours mystérieuse, en a revendiqué la paternité en postant une photo sur son compte Instagram.

Undated photo released by Banksy of the new artwork by the artist which portrays a judge beating a protester with a gavel at the Royal Courts of Justice in London. (Banksy via AP) Britain Banksy
Keystone

Le graffiti est apparu lundi matin sur l'une des façades extérieures de la Royal Courts of Justice, faisant aussi écho au débat sur la liberté d'expression au Royaume-Uni ravivé par la récente arrestation d'un créateur de séries.

Très vite dissimulé derrière des palissades et surveillé par des agents de sécurité, ce pochoir montre un juge avec la traditionnelle robe et perruque soulever son marteau au-dessus d'un manifestant allongé sur le dos, et dont la pancarte vierge est maculée de sang.

Security officials stand in front of large sheets of black plastic and two metal barriers which conceal street artist Banksy&#039;s latest artwork, a protester lying on the ground holding a blood-spla ...
Keystone

Banksy est l'un des artistes vivants les plus célèbres au monde, particulièrement pour ses pochoirs aux messages politiques et provocateurs qu'il répand aux quatre coins de la planète.

Près de 900 arrestations

La découverte a lieu deux jours après l’arrestation de près de 900 personnes lors d’un rassemblement lié au groupe Palestine Action.

On en parle ici:

«Nous ne sommes pas des terroristes»: 890 manifestants arrêtés à Londres

Samedi, 890 personnes ont été arrêtées à Londres lors d'une manifestation de soutien au groupe Palestine Action, émaillée de tensions entre police et manifestants. Cette organisation a été classée «terroriste» par le gouvernement après des dégradations commises sur une base de l'armée de l'air.

Débat sur la liberté d'expression

Au total, plus de 1600 personnes ont déjà été arrêtées depuis juillet, et 138 inculpées de soutien ou d'incitation au soutien à une «organisation terroriste». Elles doivent être jugées et risquent pour la plupart six mois de prison.

Defend Our Juries, l'organisation à l'origine de ces rassemblements, a estimé lundi que la nouvelle oeuvre de Banksy dépeignait «la brutalité de l'Etat contre les manifestants s'opposant à l'interdiction de Palestine Action».

A person photographs a new artwork by Banksy which portrays a judge beating a protester with a gavel at the Royal Courts of Justice in London, Monday Sept. 8, 2025. (Callum Parke/PA via AP) Britain Ba ...
Keystone

Au Royaume-Uni, le débat sur la liberté d'expression a par ailleurs été relancé par l'arrestation le 1er septembre du créateur de séries irlandais Graham Linehan («Father Ted») pour avoir diffusé des messages contre les personnes transgenres sur les réseaux sociaux.

Nigel Farage, à la tête du parti d'extrême droite Reform UK, s'est indigné de cette affaire en prenant la parole devant le Congrès américain à Washington, comparant le Royaume-Uni à la Corée du Nord.

(ats/acu)

Thèmes
Cardi B s'est transformée en vendeuse de rue
Video: watson
