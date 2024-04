Le Royaume-Uni pourrait devenir le premier pays sans tabac

Selon le gouvernement, environ 12% des Anglais de 16 et 17 ans fument. Quatre fumeurs sur cinq ont commencé avant l'âge de vingt ans et restent dépendants jusqu'à la fin de leur vie, même si la plupart d'entre eux ont essayé d'arrêter, selon des chiffres du gouvernement:

Le tabac est responsable d'environ 80 000 décès par an et d'un cancer mortel sur quatre au Royaume-Uni.

Procès Trump: les extrémistes ne sont plus les seuls à entrer en guerre

Il a suffi d'un seul petit jour de procès pour que les partisans de Donald Trump appellent à saper l'audience ou à pervertir le futur jury. S'il émane du tribunal de Manhattan des relents d'insurrection, le plus grave est peut-être ailleurs: des républicains modérés évoquent eux aussi un «simulacre de procès» et une «attaque sans précédent». Ont-ils complètement tort? Bienvenue au Far West, là où la justice est sous pression et la guerre des nerfs ne fait que commencer.

Lundi, sur les 96 jurés potentiels, les deux tiers ont été recalés d'office. Selon le New York Times, présent dans la salle d'audience, la plupart ont prétexté ne pas être en mesure de se montrer «impartiaux». Le dernier tiers a eu droit au fameux questionnaire de 42 questions, déployé par la Cour suprême de New York afin de s'assurer qu'ils le seront. Au terme de la première journée de procès, aucun juré n'avait encore été sélectionné.