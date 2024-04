Ce sont surtout les jeunes femmes qui prennent beaucoup de poids après avoir arrêté de fumer. Image: Shutterstock

Fumer provoque une graisse abdominale dangereuse

La peur de prendre du poids après avoir arrêté de fumer empêche de nombreuses personnes dépendantes de le faire. Cependant, une étude montre aujourd'hui que le tabagisme augmente la proportion de graisse malsaine en profondeur dans l'abdomen.

Stephanie Schnydrig / ch media

Les fumeurs ont tendance à avoir un poids corporel plus faible que les non-fumeurs - et lorsqu'ils arrêtent de fumer, ils est courant qu'ils prennent quelques kilos en plus. Ce sont surtout les jeunes femmes qui prennent beaucoup de poids après avoir arrêté de fumer, et ce poids est plus persistant que chez les hommes. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles il est prouvé que les femmes ont plus de difficultés à arrêter de fumer à long terme.

Une étude qui vient de paraître dans la revue spécialisée Addiction montre cependant qu'être mince en fumant comporte des risques cachés et dangereux: les fumeurs ont plus de graisse abdominale, et plus de graisse viscérale. Elle enveloppe les organes internes - l'estomac, l'intestin, le foie, le pancréas - et n'est pas forcément visible de l'extérieur. Un peu de cette graisse protège les organes, mais un excès est dangereux pour la santé.

Une graisse très dangereuse

Pour cette étude, les chercheurs de Germán Carrasquilla du Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research à l'Université de Copenhague ont analysé les données de santé de plus de deux millions de personnes au total – des fumeurs de longue durée, des fumeurs occasionnels, des fumeurs qui venaient de commencer et des non-fumeurs.

Ils ont ainsi découvert que les fumeurs n'ont pas seulement une répartition différente de la graisse par rapport aux non-fumeurs. Mais aussi que la graisse abdominale supplémentaire est uniquement due au tabagisme et non à d'autres facteurs comme la consommation d'alcool, le manque d'activité physique ou le statut socio-économique.

La graisse viscérale produit des substances messagères pathogènes. Elles pénètrent directement dans la circulation sanguine et le cœur. C'est dangereux, car un excès peut entraîner des inflammations chroniques et provoquer du diabète, des accidents vasculaires cérébraux et des maladies cardiovasculaires. Si la graisse supplémentaire ne se trouve pas sur et dans le ventre, mais sur les cuisses, les jambes et les fesses, elle est moins nocive pour la santé.

Pour savoir où se trouve l'excès de graisse, on peut mesurer le tour de taille. Pour cela, il suffit de placer un mètre ruban à hauteur du nombril. Selon les experts, le tour de taille ne devrait pas dépasser 88 centimètres chez les femmes et 102 centimètres chez les hommes.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)