Julian Assange: son extradition aux Etats-Unis officialisée, mais il lui reste une chance

Pris dans une longue saga judiciaire, l'Australien de 50 ans est recherché par la justice américaine depuis des années. Les Etats-Unis veulent le juger pour la diffusion – à partir de 2010 – de plus de 700 000 documents classifiés. Ces derniers traitaient des activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan . (jah/ats)

Les organisateurs de Coachella prennent un peu The Weeknd pour un c...

Marine Le Pen veut contourner le parlement. Est-elle d'extrême droite?

La candidate du Rassemblement national (RN) veut mettre fin à l'immigration de masse en faisant voter le peuple par référendum sur un changement de la Constitution. Quitte à se passer de l'aval du parlement. Un processus pourtant requis par les institutions. Serait-ce ça, être d'extrême droite? Ça se discute.

Macron la méprise et méprise le peuple. C'est la rhétorique entretenue par Marine Le Pen durant cet entre-deux tours. Un peuple qu'elle entend justement représenter dans cette élection. «Le 10 avril, si le peuple vote, le peuple gagne», s'était-elle déjà fendue dans un tweet avant le premier tour. S'il ne s'était pas généralisé de gauche à droite, on aurait pu voir dans l'accaparement de cette notion un vieux réflexe de l'extrême droite, au sens d'une famille politique s'appuyant sur une dialectique peuple-élites et une dévalorisation de celles-ci, incluant médias, patronat, minorités... et parlement.