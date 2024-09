Mis en vente du plus vieux journal dominical au monde

The Guardian va céder The Observer, le plus vieux journal dominical au monde. Getty Images Europe

Le «plus ancien journal du dimanche» au monde, selon le Guinness World Records, va être racheté au Guardian par un groupe de médias britannique fondé en 2019.

Le groupe de médias du Guardian (GMG), maison mère du célèbre quotidien du même nom, a annoncé mardi être en négociations pour vendre le journal britannique The Observer, plus ancienne publication dominicale au monde, qu'il détenait depuis plus de 30 ans.

Si le quotidien ne précise pas le montant envisagé pour cette vente, le racheteur potentiel, Tortoise Media a fait une offre «suffisamment importante» pour être examinée en détail et qui «aiderait (le titre) à préserver son avenir».

Cette opportunité permettrait aussi au Guardian «de se concentrer sur sa stratégie de croissance pour devenir plus international, plus numérique et encore davantage financé par ses lecteurs», a commenté Anna Bateson, directrice générale de GMG.

Fondé en 1791, The Observer avait été racheté par le Guardian Media Group en 1993. Il s'agit du «plus ancien journal du dimanche» au monde, selon le Guinness World Records.

GMG a publié mardi ses résultats pour son exercice annuel décalé. Il a vu les revenus des lecteurs numériques augmenter de 8% pour atteindre 88,2 millions de livres (97 millions de francs) dont plus de 56% proviennent de l'extérieur du Royaume-Uni.

Investissement

Mais le groupe, qui investit notamment dans ses éditions aux Etats-Unis et en Europe continentale, a vu son chiffre d'affaires total reculer de 2,5% à 257,8 millions de livres (306 millions d'euros) en raison «d'un ralentissement du marché publicitaire et des pressions structurelles pesant sur la presse écrite».

Tortoise prévoit d'investir plus de 25 millions de livres (30 millions d'euros) dans The Observer au cours des cinq prochaines années. Il continuera à publier le journal le dimanche et développera son versant numérique, a-t-il indiqué dans un communiqué sur son site internet.

Le média avait été lancé en 2019 par un ancien rédacteur en chef du Times et de la BBC, avec Matthew Barzun, ancien ambassadeur des Etats-Unis au Royaume-Uni. (jch/ats)