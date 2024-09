Encore une mauvaise nouvelle pour les employés de Tamedia

Manif' des journalistes de Tamedia, le 12 septembre dernier. Keystone

Tamedia fusionne les rédactions de 24 Heures, Tribune de Genève et Matin Dimanche et supprime 55 postes, dont 25 en Suisse romande.

Les rédactions des journaux 24 Heures, la Tribune de Genève et le Matin Dimanche vont fusionner. Le magazine Femina passe à une fréquence mensuelle.



Quelque 55 équivalents plein-temps seront supprimés, dont 25 en Suisse romande, a fait savoir Tamedia mardi.

«Avec la nouvelle organisation, nous réduisons la complexité dans les rédactions et modifions les processus et les structures dans les newsrooms afin de nous positionner de manière plus efficace et plus agile dans le monde des médias qui évolue de manière très dynamique», a déclaré Simon Bärtschi, directeur éditorial chez Tamedia, cité dans le communiqué.

Claude Ansermoz, en 2017. Image: KEYSTONE

«La Tribune de Genève, en tant que marque importante, continuera à avoir sa propre présence digitale et à paraître en tant que journal», précise l'éditeur. Femina paraîtra désormais sous forme de supplément également dans la Tribune de Genève et 24 Heures. Le rédacteur en chef du quotidien vaudois Claude Ansermoz prendra la tête de la nouvelle rédaction romande. (jah/ats)