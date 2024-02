Le trône d'Angleterre a été vendu 28 195 francs

Ce mercredi, les fans de The Crown peuvent acquérir les objets vus dans la série lors d'une vente aux enchères à Londres, quelques jours à peine après l'annonce du cancer du roi Charles III.

Quelle coïncidence. Ce mercredi, la maison britannique Bonhams organise à Londres (et en ligne) la vente aux enchères de 450 objets vus dans la série Netflix The Crown, relaye BFMTV.

Une date choisie évidemment bien avant les secousses qui font trembler la famille royale britannique depuis quelques jours. Lundi 5 février, en effet, le palais de Buckingham annonçait que le roi Charles III était atteint d'un cancer tout en assurant être «totalement positif» quant au traitement.

Un trône et des corgis

C'est donc dans ce contexte particulier qu'a lieu l'événement londonien de la maison Bonhams. Les fans de The Crown et de la monarchie britannique auront la possibilité, pour une plus ou moins grosse somme, d'acquérir par exemple des scripts dédicacés, des corgis en porcelaines utilisés dans la série ou le célèbre trône de Westminster reproduit dans ses moindres détails et estimé entre 10 000 et 20 000 francs.

Le trône dans une scène de la série Netflix The Crown. Image: netflix

Le fameux trône: Reproduit dans les moindres détails, l'objet a finalement été vendu à 28 195 francs. Image: Bonhams

Parmi le reste des trésors, vous trouverez:

La Jaguar verte de la princesse Diana La voiture est estimée entre 16 000 et 22 000 francs. Image: Bonhams

La robe de bal de la princesse Margaret La reproduction de la robe en satin et tulle à motif papillon a été vendue à 2396 francs. Image: Bonhams

La revenge dress de Diana La robe a été portée en 1994 par la princesse Diana après sa rupture avec Charles III. Image: Bonhams

Elizabeth Debicki incarne Diana et porte la fameuse revenge dress dans The Crown. Image: Netflix

Une réplique de la robe du couronnement de la reine Elisabeth II La tenue a été vendue à 21 142 francs. Image: Bonhams

La réplique du Gold State Coach Le carrosse d'or utilisé lors du couronnement de Charles III est estimé entre 33 000 et 55 000 francs. Image: Bonhams

Le carrosse d'or dans The Crown. Image: netflix

Le but de cette vente aux enchères est plutôt noble. L'argent récolté ira aux étudiants de l'Ecole nationale du cinéma et de la télévision, en collaboration avec Left Bank Pictures, la maison de production britannique de The Crown.

(ag)