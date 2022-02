Bloody hell! Atteinte du Covid, la Reine ne va toujours pas mieux

Testée positive au Covid dimanche, l'état de la reine Elizabeth ne s'améliore pas encore et l'a contrainte à annuler ses rendez-vous.

Damned. Elizabeth, toujours en convalescence, présente encore des symptômes. Atteinte du Covid, l'état de la monarque ne présente pas d'amélioration pour le moment. Au point de la forcer à annuler tous les rendez-vous à son agenda mardi:

«Sa Majesté ressentant toujours de légers symptômes similaires à ceux d'un rhume, elle a décidé de ne pas se rendre à ses rendez-vous virtuels prévus aujourd'hui» Un communiqué de Buckingam Palace

Toutefois, il semblerait que la monarque de 95 ans soit encore en état d'effectuer des «tâches légères».

Tout de même, son état interpelle

Au vu de son grand âge et de ses récents problèmes de santé (dont nous vous avions dressé la liste dans cet article: La reine a le Covid: ses 7 derniers pépins de santé où on a frôlé la crise cardiaque), certains observateurs sont inquiets. Ce, malgré le fait quel la monarque soit triplement vaccinée.

Son fils, le prince Charles (73 ans), et son épouse, la duchesse Camilla (74 ans), ont également été testés positifs dimanche dernier, ainsi que plusieurs employés de la famille royale, selon les informations de la BBC.

En tout cas, ces infections ont pris par surprise

Depuis le début de la pandémie, Elisabeth séjourne bien à l'abri dans la «HMS Bubble» (la bulle royale), ainsi surnommée par les médias, au château de Windsor. Seuls ses plus proches collaborateurs ont été en contact avec elle.

Le Covid a frappé à la porte du palais de la Reine deux semaines seulement après son jubilé. Elle a fêté le 70e anniversaire de son accession au trône en petit comité, dans sa résidence de campagne de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre. Elle a reçu quelques invités et s'est montrée joyeuse et en «pleine possession de ses moyens».

Au programme des prochains jours...

Selon l'agence de presse PA, le calendrier de la monarque devrait se préciser dans les jours à venir. Une décision sera prise à court terme concernant ses prochains rendez-vous, en fonction de son état de santé.

Lundi, Elisabeth II a présenté ses condoléances au président brésilien Jair Bolsonaro en raison des inondations meurtrières dans son pays, par visioconférence.

Traditionnellement, la reine rencontre le premier ministre britannique Boris Johnson le mercredi. On ignore encore si elle pourra honorer le rendez-vous cette semaine.

Prochaine échéance notable: le 2 mars, date à laquelle Elisabeth II prévoit de participer à une réception pour diplomates au château de Windsor.