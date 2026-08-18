larges éclaircies22°
DE | FR
burger
International
Royaume-Uni

Il accuse la brigade woke de vouloir tuer son toboggan Titanic

polémique autour d’un toboggan Titanic
Voici la pomme de la discorde.Image: dr

Il accuse la «brigade woke» de vouloir tuer son jeu pour enfants

Jeu innocent pour enfants ou exploitation commerciale irrespectueuse? Le gérant d’une attraction de loisirs en Angleterre fait face à une pluie de critiques.
18.08.2026, 20:5718.08.2026, 22:35
Bojan Stula

Un «Titanic » fait des vagues dans une ferme familiale en Angleterre: un toboggan pour enfants, inspiré du paquebot qui a sombré en 1912 et exploité depuis des années, a déclenché parmi les parents une polémique sur les limites du respect dû aux victimes. Une histoire qui, en cette période creuse de fin d’été, fait l'affaire tabloïds britanniques.

L’attraction se trouve à la Graveley Farm, à Hitchin, dans le comté du Hertfordshire. Pour deux livres sterling, les enfants peuvent monter à bord d’une mini-réplique du Titanic. La proue du navire se soulève alors mécaniquement – et les petits passagers dévalent quatre toboggans avant d’atterrir sur des tapis de réception.

Même les billets reprennent le thème: ils sont distribués sous forme de «cartes d’embarquement» et un tour est qualifié de «wreck», soit un naufrage.

polémique autour d’un toboggan Titanic
Les tickets pour le «naufrage».Image: dr

Le toboggan n’a rien de nouveau. Depuis plusieurs années, il fait partie de l’offre de la ferme, qui propose également en été des fruits en self-service, une aire de jeux et un minigolf.

Un parallèle avec le 11 septembre

Ce n’est pas le seul toboggan Titanic du Royaume-Uni. On en trouve par exemple un autre au parc de loisirs Crocky Trail, dans le Cheshire. Mais des parents semblent avoir récemment redécouvert l’attraction et ont fait part de leur colère sur Facebook.

Europa-Park a un grand projet pour 2028
Europa-Park a un grand projet pour 2028

Un père a notamment qualifié l'attraction de «déplacée et irrespectueuse», comme l'a rapporté The Sun ce week-end. Il dit ne pas comprendre comment il est possible de transformer en jeu une catastrophe qui a fait environ 1500 morts.

Un autre parent est même allé jusqu’à établir un parallèle avec les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York: personne n’accepterait non plus, selon lui, une attraction consacrée aux tours jumelles.

polémique autour d’un toboggan Titanic
L'installation se soulève et fait glisser les enfants.Image: dr

Les exploitants ont d’abord réagi aux critiques. La ferme a assuré qu’il n’était aucunement question de se moquer de la catastrophe et a annoncé qu’elle allait changer le nom de l’attraction. Mais elle a ensuite fait volte-face.

Des fans réclament le maintien du nom

Selon Will, le responsable de la ferme, les visiteurs ont été nettement plus nombreux à lui demander de ne pas céder à la «brigade woke», comme il nomme les contestataires. Le toboggan a donc gardé son nom. Environ 500 personnes utiliseraient l’attraction chaque jour, a-t-il affirmé au Daily Mail. Jusqu’ici, seule une poignée de personnes se seraient plaintes.

Le responsable rejette également les accusations d’irrespect envers les victimes. La catastrophe du Titanic remonte à plus de 110 ans et il n’y a plus aucun survivant. Le nom «Titanic» est depuis longtemps entré dans le langage courant. Il souligne par ailleurs que d’autres expositions et expériences immersives exploitent elles aussi commercialement l’histoire du paquebot.

On a testé l'une des croisières les plus luxueuses du monde
On a testé l'une des croisières les plus luxueuses du monde

Will va même plus loin: s’il était possible de parler aux esprits des personnes mortes à l’époque, il estime qu’elles verraient peut-être d’un bon œil qu’un toboggan pour enfants rappelant le navire procure du plaisir à tant de monde.

Le véritable RMS Titanic a sombré le 15 avril 1912 lors de son voyage inaugural de Southampton à New York, après avoir heurté un iceberg dans l’Atlantique Nord. Environ 1500 des quelque 2200 personnes à bord ont perdu la vie. Le naufrage a fait l’objet d’innombrables livres et de plusieurs adaptations cinématographiques; la plus célèbre reste celle réalisée en 1997 par James Cameron, avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio dans les rôles principaux. (trad. hun)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Les enfants sont formidables
1 / 14
Les enfants sont formidables
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Ce hamster parcourt 70 km par semaine et devient une star sur Strava
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
L’Indonésie mise sur une technique controversée pour faire pleuvoir
L'Indonésie teste une solution encore méconnue pour lutter contre la sécheresse: l'ensemencement de nuages. La méthode fait débat et l'on manque encore de preuves solides à son sujet.
Au cours du premier semestre de l'année, plus de 100 000 hectares ont brûlé en Indonésie, selon le gouvernement. Une analyse indépendante réalisée par le site de suivi de la déforestation Nusantara Atlas a même pour sa part comptabilisé 285 000 hectares calcinés jusqu'en juillet.
L’article