Voici la pomme de la discorde. Image: dr

Il accuse la «brigade woke» de vouloir tuer son jeu pour enfants

Jeu innocent pour enfants ou exploitation commerciale irrespectueuse? Le gérant d’une attraction de loisirs en Angleterre fait face à une pluie de critiques.

Bojan Stula Suivez-moi

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Un «Titanic » fait des vagues dans une ferme familiale en Angleterre: un toboggan pour enfants, inspiré du paquebot qui a sombré en 1912 et exploité depuis des années, a déclenché parmi les parents une polémique sur les limites du respect dû aux victimes. Une histoire qui, en cette période creuse de fin d’été, fait l'affaire tabloïds britanniques.

L’attraction se trouve à la Graveley Farm, à Hitchin, dans le comté du Hertfordshire. Pour deux livres sterling, les enfants peuvent monter à bord d’une mini-réplique du Titanic. La proue du navire se soulève alors mécaniquement – et les petits passagers dévalent quatre toboggans avant d’atterrir sur des tapis de réception.

Même les billets reprennent le thème: ils sont distribués sous forme de «cartes d’embarquement» et un tour est qualifié de «wreck», soit un naufrage.

Les tickets pour le «naufrage». Image: dr

Le toboggan n’a rien de nouveau. Depuis plusieurs années, il fait partie de l’offre de la ferme, qui propose également en été des fruits en self-service, une aire de jeux et un minigolf.

Un parallèle avec le 11 septembre

Ce n’est pas le seul toboggan Titanic du Royaume-Uni. On en trouve par exemple un autre au parc de loisirs Crocky Trail, dans le Cheshire. Mais des parents semblent avoir récemment redécouvert l’attraction et ont fait part de leur colère sur Facebook.

Un père a notamment qualifié l'attraction de «déplacée et irrespectueuse», comme l'a rapporté The Sun ce week-end. Il dit ne pas comprendre comment il est possible de transformer en jeu une catastrophe qui a fait environ 1500 morts.

Un autre parent est même allé jusqu’à établir un parallèle avec les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York: personne n’accepterait non plus, selon lui, une attraction consacrée aux tours jumelles.

L'installation se soulève et fait glisser les enfants. Image: dr

Les exploitants ont d’abord réagi aux critiques. La ferme a assuré qu’il n’était aucunement question de se moquer de la catastrophe et a annoncé qu’elle allait changer le nom de l’attraction. Mais elle a ensuite fait volte-face.

Des fans réclament le maintien du nom

Selon Will, le responsable de la ferme, les visiteurs ont été nettement plus nombreux à lui demander de ne pas céder à la «brigade woke», comme il nomme les contestataires. Le toboggan a donc gardé son nom. Environ 500 personnes utiliseraient l’attraction chaque jour, a-t-il affirmé au Daily Mail. Jusqu’ici, seule une poignée de personnes se seraient plaintes.

Le responsable rejette également les accusations d’irrespect envers les victimes. La catastrophe du Titanic remonte à plus de 110 ans et il n’y a plus aucun survivant. Le nom «Titanic» est depuis longtemps entré dans le langage courant. Il souligne par ailleurs que d’autres expositions et expériences immersives exploitent elles aussi commercialement l’histoire du paquebot.

Will va même plus loin: s’il était possible de parler aux esprits des personnes mortes à l’époque, il estime qu’elles verraient peut-être d’un bon œil qu’un toboggan pour enfants rappelant le navire procure du plaisir à tant de monde.

Le véritable RMS Titanic a sombré le 15 avril 1912 lors de son voyage inaugural de Southampton à New York, après avoir heurté un iceberg dans l’Atlantique Nord. Environ 1500 des quelque 2200 personnes à bord ont perdu la vie. Le naufrage a fait l’objet d’innombrables livres et de plusieurs adaptations cinématographiques; la plus célèbre reste celle réalisée en 1997 par James Cameron, avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio dans les rôles principaux. (trad. hun)