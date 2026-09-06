Le prince William représentera Charles III aux obsèques du roi Harald

L’héritier du trône britannique assistera mercredi aux funérailles du roi Harald V à Oslo, en représentation de son père Charles III.

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Le prince William et sa femme Kate. Getty Images Europe

Le prince William représentera son père le roi britannique Charles III aux obsèques du roi Harald V de Norvège, a annoncé le palais de Buckingham samedi. La cérémonie aura lieu mercredi à la cathédrale d'Oslo.

Le prince de 44 ans, qui est l'héritier du trône, avait déjà représenté son père aux obsèques du pape François, au Vatican en avril 2025. La tradition veut que les souverains britanniques n'assistent pas aux funérailles d'autres chefs d'État.

La soeur de Charles III, la princesse Anne, sera également présente aux obsèques d'Harald, étant la marraine du nouveau roi de Norvège, Haakon VIII.

Des cousins éloignés

Le roi Harald V est mort le 28 août à l'âge de 89 ans à Oslo. Il était un cousin éloigné de Charles III, les deux monarques étant des descendants du souverain britannique Édouard VII (1841-1910).

Après les funérailles, Harald reposera dans le mausolée royal de la forteresse d'Akershus dans la capitale norvégienne.

Devenu roi automatiquement dès le décès de son père, Haakon a prêté serment mardi devant le Parlement, une étape symbolisant l'encadrement des pouvoirs du monarque par la constitution. (dal/ats/afp)