Voilà plusieurs mois qu'Harry et Meghan envisageaient de faire machine arrière. getty/watson

Le cauchemar du prince William est de retour: «Le timing est idéal»

Cette fois-ci, ça y est! Six ans après avoir claqué la porte de la Firme, Harry et Meghan poseront leurs valises au Royaume-Uni cette semaine. Les contours de ce séjour «longue durée» commencent à se préciser. Voici ce que l'on sait.

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On a encore du mal à y croire, et pourtant: les truculents duc et duchesse de Sussex seront bel et bien de retour sur le sol de Sa Majesté cette semaine, pile à temps pour la rentrée scolaire. Une décision qui, manifestement, ne fait pas qu'émouvoir tabloïds et spécialistes de la royauté: même leurs proches seraient encore sous le choc de cette décision, prise à la «dernière minute», selon le Sunday Times.

A force d'entendre les Sussex en discuter depuis deux ans, en interne, ces tergiversations seraient devenues l'objet d'une blague. «J'ai dit que je le croirais seulement quand je le verrais», admet une source proche des Sussex, au Sunday Times. Or, selon ce même informateur:

«Tout s'est parfaitement goupillé: le timing est idéal»

A commencer par la scolarisation des enfants du couple, Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans. Les petits princes et princesses devraient intégrer une école privée mixte en tant qu'externes. «Ils ont dû attendre pour savoir si leurs enfants avaient été admis, comme beaucoup d'autres personnes à la mi-août», note une source du Times. «Ils n'ont pu confirmer leurs plans que très tard, car l'école – à juste titre – fonctionne selon son propre calendrier. Il n'y a eu aucun traitement de faveur.»



Comme le temps passe vite! Lilibet, 5 ans, entrera en CP. instagram: @meghan

Tandis que son frère aîné, Archie, entrera en première année de primaire. instagram: @meghan

Si le couple souhaite que le nom de l'école et l'adresse exacte de leur nouvelle résidence, une demeure non royale située hors de Londres, restent confidentiels, les médias britanniques font plusieurs suppositions: certains misent sur la région huppée des Cotswolds, où résident de nombreuses célébrités et Charles III possède sa résidence privée, Highgrove, pendant que d'autres évoquent la possibilité d'Althorp, le domaine de la famille Spencer, où la princesse Diana a passé son adolescence.

Meghan de retour au cinéma

Sur le plan professionnel également, les étoiles semblent alignées. Ces derniers jours, les spéculations sont allées bon train sur une participation de Meghan dans la troisième saison de la série à succès de Guy Ritchie, The Gentlemen. Les espoirs ont cependant vite été douchés par l'ancienne rédactrice en cheffe de Vanity Fair et très fine connaisseuse de la famille royale, Tina Brown, qui a fait savoir sur les réseaux sociaux que:

«J'ai appris ce matin que le casting de Meghan Markle pour la saison 3 de la série Netflix de Guy Ritchie, The Gentlemen, a été annulé. La polémique au Royaume-Uni a été si vive qu'il est devenu impossible de poursuivre le projet. Cela n'augure rien de bon pour le retour de Meghan à l'écran au Royaume-Uni. A suivre» Tina Brown, sur ses comptes X et Substack, ce dimanche

Or, quelques heures plus tard, plusieurs médias rapportaient au contraire que Meghan serait toujours en discussions pour rejoindre le casting, Netflix ayant tout juste officialisé le renouvellement de la série. Selon The Sun ce mardi, les négociations seraient toujours actives et le rôle pourrait valoir au moins 1 million de livres.

«Son retour au cinéma devrait attirer un large public, composé à la fois de ses partisans et de ses détracteurs, et lui rapporter probablement beaucoup d’argent. Ce sera perçu comme un véritable coup de maître pour quiconque l’engagera» Une source du monde de la télévision, au Sun

Aucun contrat n'aurait encore été signé, mais le géant du streaming a soufflé le chaud et le froid sur ces rumeurs: «Votre supposition vaut bien celle de n'importe qui d'autre», a suggéré non sans malice Netflix au Times, lorsque le journal s'est enquis sur une participation de la duchesse de Sussex.

Les discussions concernant ce déménagement sont restées confidentielles ces derniers mois. instagraM: @meghan

La question de la sécurité

Tout aussi incertaine qu'un potentiel retour de Meghan sur petit écran est la question de la sécurité de la famille du prince Harry. Alors que le duc se bat depuis des années pour rétablir sa sécurité policière, financée par le contribuable britannique, le déménagement des siens au Royaume-Uni pour une période indéterminée rebat les cartes.

Il y a à peine 18 mois, Harry déclarait à la BBC que malgré son amour pour son pays, il ne pouvait guère «imaginer un monde où je ramènerais ma femme et mes enfants au Royaume-Uni». Ses inquiétudes sur sa sécurité ne sont pas sans fondement: après qu’il a révélé dans ses mémoires, Spare, avoir tué 25 combattants talibans en Afghanistan, le groupe terroriste Al-Qaïda a notamment appelé à son assassinat. Sans oublier des menaces proférées à son encontre par des néonazis et des extrémistes.

«Harry reste le fils du roi et le frère du futur roi. Il a été célèbre de sa naissance à sa mort; la menace qui pèse sur lui ne disparaîtra donc jamais» Une source proche du duc, au Times

Sujet politiquement sensible, la question de sa sécurité a déjà mobilisé plusieurs anciens ministres de l'Intérieur britanniques ces derniers jours, qui ont suggéré que le duc et la duchesse pourraient bénéficier d'un dispositif de sécurité limité et temporaire jusqu'à ce que leurs projets à long terme soient clairement définis. «Il n'est pas nécessaire d'être un expert en sécurité pour comprendre que le niveau de sécurité requis pour Harry doit être assuré», a fait savoir Richard Aitch, ancien membre de l'unité de protection rapprochée de la police militaire royale, à Times Radio.



Rapprochement avec Charles et rupture fraternelle

Quelles que soient les inquiétudes d'Harry et Meghan, ceux-ci se réjouissent particulièrement de renouer avec Charles III. Premier informé de cette décision, le souverain partage cet enthousiasme de pouvoir passer plus de temps avec son deuxième fils et ses petits-enfants, selon ses proches. Leur rencontre en juillet à Highgrove a été déterminante et aurait achevé de lancer le processus de déménagement.

Plus complexe, en revanche, s'annonce la cohabitation sur sol britannique entre les clans «rivaux» des princes Harry et William. On ne leur connaît pas de conversation depuis des années et ils n'ont pas été photographiés ensemble depuis le couronnement du roi Charles en 2023, lorsque Harry était assis plusieurs rangs derrière son frère aîné.

Harry et William assis à quelques rangées d'écart, en mai 2023. Getty Images Europe

«La relation entre William et Harry est au point mort et ne risque pas de s'améliorer de sitôt, sans parler de celle entre la princesse de Galles et Meghan», a fait savoir une source royale ce week-end au Sunday Times. «Si ces problèmes ne sont pas résolus, leur réintégration au sein de la famille royale sera forcément limitée.»

Alors qu'Harry et Meghan n'ont même pas posé leurs valises et que nous ne sommes qu'au mois d'août, les spéculations des médias vont déjà bon train quant à la période des Fêtes. Seront-ils invités à la réunion royale de Noël à Sandringham? Harry, qui a servi en Afghanistan, se verra-t-il proposer un rôle lors des commémorations du dimanche du Souvenir, en novembre prochain? Autant de questions qui se poseront sur la table de Kate et William et de leurs équipes ces prochains jours.

En Californie, le prince Harry pouvait être considéré comme un problème lointain, facile à ignorer. Mais le retour des Sussex sur les plates-bandes de la famille royale signifie que cette stratégie devra probablement être revue. Selon les observateurs royaux, William subira une pression croissante pour faire la paix avec son frère cadet. Or, le futur roi d'Angleterre est également réputé pour être particulièrement têtu - et avoir la rancune tenace.

«William s'est senti complètement abandonné par Harry. Je pense qu'il lui faudra beaucoup de temps pour s'en remettre» Andrew Morton, biographe de Diana, à Times Radio

S'il continue à exclure tout rapprochement avec son cadet, l'héritier du trône n'aura qu'à serrer les dents et se dire que cette cohabitation dans le même pays ne sera que temporaire: selon plusieurs sources proches du clan Sussex, personne ne s'attend à ce qu'Harry et Meghan restent indéfiniment au pays de Sa Majesté.

«Ce sera pour une période prolongée – six mois, un an, voire plus – je ne pense pas qu'ils le sachent eux-mêmes», suppute l'une d'elles dans le Times, en précisant qu'ils forment désormais un «couple international», voguant librement entre les Etats-Unis, le Portugal et où bon leur semble.

«Ils pourraient se dire soudainement: Et si on essayait le Canada quelque temps? Et l'Australie? C'est l'un des grands avantages d'être des personnes privées, pouvoir vivre où bon leur semble» Une source proche des Sussex, dans le Times

Un indice laisse déjà présager de leurs intentions, à l'aube de ce séjour britannique prolongé: à en croire le Sun, si Harry et Meg embarquent leurs deux chiens, Mia et Pula, dans leur nouveau foyer, ils laisseront en Californie leur dizaine de poules. Le personnel de Montecito devrait s'en occuper en leur absence, mais tout laisse à penser que cette parenthèse britannique sera définitivement... très temporaire.

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